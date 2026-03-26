Duke Energy obtient l'autorisation de construire une centrale à gaz en Caroline du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics Duke Energy DUK.N a déclaré jeudi que la Commission des services publics de Caroline du Sud avait approuvé son projet de construction d'une nouvelle centrale au gaz naturel dans le comté d'Anderson, à l'issue d'un processus d'examen comprenant une audience publique.

Les services publics sont à la recherche de sources d'énergie nouvelles et plus diversifiées, car la croissance démographique, l'expansion des entreprises et l'augmentation de la demande d'électricité provenant des centres de données font grimper les besoins en électricité, tandis que les entreprises recherchent également des sources d'énergie plus propres.

L'installation devrait générer un impact économique annuel d'environ 84 millions de dollars à l'échelle de l'État une fois qu'elle sera opérationnelle, a déclaré l'entreprise.

La construction devrait débuter à l'été 2027, et la centrale devrait commencer à desservir les clients au début de l'année 2031.