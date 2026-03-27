Duke energy lance une nouvelle production de gaz naturel en Caroline du Sud
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:49
Le projet sera l'une des centrales à gaz naturel les plus efficaces du système de Duke Energy et intégrera des technologies de contrôle environnemental de pointe pour minimiser les émissions des centrales.
La Central Electric Power Cooperative et la North Carolina Electric Membership Corporation détiendront respectivement 95 mégawatts (MW) et 100 MW sur la capacité nominale d'environ 1 365 MW combinée du cycle.
La construction devrait commencer à l'été 2027 et l'installation servira les clients début 2031.
Tim Pearson, président de Duke Energy South Carolina a déclaré " L'ajout de nouvelles technologies éprouvées de gaz naturel au réseau électrique reconnaît et répond aux efforts des dirigeants de l'État pour répondre aux besoins énormes en production d'électricité dans le cadre d'un mix énergétique fiable et diversifié incluant des technologies nucléaires nouvelles et existantes, des énergies renouvelables, le stockage par batteries, des programmes supplémentaires de gaz naturel et d'efficacité énergétique. "
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