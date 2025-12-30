Duke Energy demande un permis de site anticipé pour un projet nucléaire potentiel en Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Duke Energy DUK.N a déposé une demande de permis d'implantation auprès de la Commission américaine de réglementation nucléaire pour un site proche de la centrale de Belews Creek en Caroline du Nord, a déclaré la compagnie d'électricité mardi.

Duke a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter 600 mégawatts de capacité nucléaire avancée sur le site d'ici 2037, le premier petit réacteur modulaire entrant en service en 2036.

Un permis de site anticipé délivré par la NRC certifie la conformité d'un site aux normes de sécurité et d'environnement avant qu'une conception de réacteur ne soit choisie, réservant ainsi le site pour une période pouvant aller jusqu'à 20 ans.

La demande de l'entreprise porte sur six technologies de réacteur potentielles, dont quatre conceptions de petits réacteurs modulaires et deux conceptions sans eau légère.

L'énergie nucléaire américaine gagne du terrain après des décennies de stagnation, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie et à l'électrification des transports et de l'industrie manufacturière.

Le président Donald Trump a publié les décrets en mai afin d'accélérer l'octroi de permis pour les réacteurs nucléaires et de réformer la NRC.