Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dufry: CA en hausse organique de 16% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Dufry publie un chiffre d'affaires de base ('core') de 3668 millions de francs suisses au 3e trimestre 2023 en hausse organique de 16% par rapport à la même période en 2022.



Le distributeur met en avant son 'portefeuille mondial et à sa stratégie claire conçue pour stimuler la croissance' ainsi qu'une rentabilité résiliente et génératrice de trésorerie.



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base ('core') ressort à 401,7 millions de francs suisses, avec une marge de 11%, contre 236,7 millions de francs suisses un an plus tôt.



'Nous avons progressé avec succès dans l'intégration, avec notre changement de marque en Avolta comme étape finale, générant déjà des synergies totales de 85 millions de CHF dès 2024, un an avant la date prévue', indique Dufry.



La société indique viser une croissance organique d'environ 20% pour l'ensemble de l'année 2023 par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente.





Valeurs associées DUFRY Swiss EBS Stocks +5.16%