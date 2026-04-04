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Dubaï déclare qu'aucun blessé n'est à déplorer suite à la chute de débris sur le bâtiment Oracle
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 05:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de Dubaï ont déclaré samedi qu'aucun blessé n'avait été signalé après la chute de débris sur la façade d'un bâtiment d'Oracle ORCL.N dans la ville Internet de l'émirat, à la suite d'une interception aérienne.

Oracle figurait sur une liste de 18 entreprises américaines que le corps d'élite des gardiens de la révolution islamique d'Iran s'est engagé à prendre pour cible en représailles aux attaques dont le pays fait l'objet.

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