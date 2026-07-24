 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dubaï accueille une nouvelle société de gestion basée sur l’IA
information fournie par Agefi Asset Management 24/07/2026 à 08:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Deep Finance Capital a annoncé son lancement au Dubai International Financial Centre (DIFC), où la société se positionne comme le premier gestionnaire d’actifs de l'émirat entièrement construit autour de l’intelligence artificielle (IA) , selon Zawya.

Régulée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA), l’entité vise les investisseurs institutionnels et professionnels sur l’immobilier, le capital-investissement, les matières premières et les situations spéciales.

Une IA au cœur du processus d’investissement

Issue de Rasameel Investment House Ltd, et installée aux Emirates Financial Towers, Deep Finance Capital s’appuie sur NEXT, une plateforme développée par sa filiale technologique détenue à 100?%, Deep Finance Analytics. Selon la société, ce système intervient à chaque étape du cycle d’investissement, de la recherche de transactions, à la due diligence, à l’évaluation des risques et suivi de portefeuille.

Le directeur général, Axel Walek, a indiqué avoir choisi Dubaï comme siège tout en s’appuyant sur un réseau européen de capital institutionnel, de flux de transactions et d’expertise réglementaire. Christian Kutscher, administrateur du conseil et responsable du capital-investissement, supervisera les activités de la société sur les marchés privés.

L’entreprise assure opérer sous un cadre de gouvernance institutionnelle couvrant conformité, gestion des risques et opérations.

La montée en puissance de Dubaï

Ce lancement s’inscrit dans un mouvement plus large d’attractivité du DIFC pour les gestionnaires d’actifs, les entreprises fintech et les acteurs des actifs numériques en quête d’une base au Moyen-Orient malgré la guerre.

Selon des informations rapportées par CrowdfundInsider, Ripple a obtenu une licence DFSA pour ses services de paiement crypto régulés depuis Dubaï, tandis que la plateforme de fonds institutionnels Gordian Capital s’est également implantée au DIFC pour servir les gestionnaires d’actifs alternatifs de la région.

Le régulateur émirati accompagne ce mouvement. Plus tôt ce mois-ci, la DFSA a proposé sa plus vaste refonte du cadre des fonds d’investissement collectif du DIFC depuis 2010, avec l’objectif de rapprocher les règles locales des standards internationaux et de soutenir la croissance du secteur des fonds.

Concrètement, la DFSA entend assouplir les règles en calibrant les exigences réglementaires selon le niveau de risque plutôt qu’en appliquant une approche uniforme à tous les types de fonds, tout en modernisant le cadre pour accompagner des tendances d’investissement émergentes, dont les fonds tokenisés.

Le régulateur prévoit également de revoir le régime applicable aux véhicules d’investissement dédiés aux salariés, jusqu’ici pénalisés par leur inclusion dans la définition des fonds d’investissement collectif, afin de permettre des structures de rémunération alignées sur les standards internationaux.

Charlotte Robins, directrice générale de la politique et du service juridique de la DFSA, a déclaré au HiDubaiFocus que l’industrie des fonds a joué un rôle central dans l’établissement du DIFC comme principal centre financier au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Elle a ajouté que ces réformes visent à soutenir une croissance durable et à maintenir la compétitivité du DIFC auprès des gestionnaires d’actifs mondiaux.

Vincent Barret

Valeurs associées

XRP/USD
1,0914 USD CryptoCompare +0,36%
Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

  • Les pompiers combattent un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies hors de contrôle en France et en Espagne: plus de 160.000 évacuations
    information fournie par AFP 25.07.2026 04:58 

    Plus de 160.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation dans la nuit de vendredi à samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank