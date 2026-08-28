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Duality Biotherapeutics enregistre sa plus forte hausse en près de six semaines grâce à son partenariat avec Genentech (Roche)
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 06:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** L'action de Duality Biotherapeutics Inc

9606.HK progresse de 6,3 % à 207,8 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 20 juillet

** Le titre a atteint son plus haut niveau depuis le 11 août

** Duality a annoncé avoir conclu un accord de collaboration et de licence avec Genentech Inc., filiale du groupe Roche, en vue de développer des conjugués anticorps-médicaments (ADC) de nouvelle génération ciblant certaines indications oncologiques

** Duality dirigera la recherche et le développement clinique mondial précoce, tandis que Genentech obtiendra une licence mondiale exclusive sur les ADC issus de cette collaboration

** Duality recevra un paiement initial de 45 millions de dollars et pourra prétendre à des paiements d’étapes potentiels liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, d’un montant total supérieur à 1 milliard de dollars pour l’ensemble des programmes de collaboration

** La société cotée à Hong Kong indique qu’elle aura droit à des redevances échelonnées sur le chiffre d’affaires net annuel des produits approuvés issus de cette collaboration

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 30,7 %, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a progressé de 14,2 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 06:54:03.

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