Du vert, mais pas d'or : les banques régionales américaines affichent des gains en 2025, mais restent à la traîne d'un rallye plus large

31 décembre - ** Les actions des banques régionales américaines s'orientent vers une année 2025 positive, mais sont à la traîne des prêteurs à grande capitalisation et du marché en général

** L'indice KBW des banques régionales .KRX a progressé de ~4,4 % jusqu'à présent en 2025, accusant un retard de ~31,3 % sur l'indice S&P 500 des banques .SPXBK et un gain de ~17,3 % sur l'indice S&P 500 .SPX .

** Les actions des banques régionales ont été soumises à des pressions de vente à l'automne, à la suite de pertes de crédit liées à des fraudes chez deux prêteurs régionaux américains, qui se sont répercutées sur les marchés mondiaux

** Les analystes ont par la suite qualifié l'épisode de "mini-crise", affirmant que la chute des cours reflétait une réaction instinctive des investisseurs à des événements ponctuels plutôt qu'une preuve de risques de crédit systémiques

** Les analystes de Jefferies ont écrit dans une note sur les perspectives pour 2026 au début du mois: "Nous pensons que des niveaux de capital élevés devraient permettre de poursuivre les rachats et qu'un contexte réglementaire favorable pourrait améliorer la flexibilité stratégique"

** La société de courtage a ajouté qu'elle s'attend à ce que la consolidation du secteur bancaire régional se poursuive et "s'accélère peut-être" l'année prochaine

** Ses meilleurs choix comprennent: Citizens Financial

CFG.N , Fifth Third FITB.O , Axos Financial AX.N , Western Alliance WAL.N , East West Bancorp EWBC.O , Valley National

VLY.O et Flagstar Financial FLG.N .

** Bien que la chute ait ravivé les souvenirs de la crise bancaire régionale de 2023, les analystes affirment que le secteur aborde l'année 2026 sur des bases plus solides

** State Street SPDR S&P Regional Banking ETF KRE.P en hausse de ~8,4 % depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture précédente

** Ailleurs à Wall Street, l'indice plus large du secteur financier .SPSY a gagné ~14,2% en 2025, à la dernière clôture