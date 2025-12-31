 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Du vert, mais pas d'or : les banques régionales américaines affichent des gains en 2025, mais restent à la traîne d'un rallye plus large
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions des banques régionales américaines s'orientent vers une année 2025 positive, mais sont à la traîne des prêteurs à grande capitalisation et du marché en général

** L'indice KBW des banques régionales .KRX a progressé de ~4,4 % jusqu'à présent en 2025, accusant un retard de ~31,3 % sur l'indice S&P 500 des banques .SPXBK et un gain de ~17,3 % sur l'indice S&P 500 .SPX .

** Les actions des banques régionales ont été soumises à des pressions de vente à l'automne, à la suite de pertes de crédit liées à des fraudes chez deux prêteurs régionaux américains, qui se sont répercutées sur les marchés mondiaux

** Les analystes ont par la suite qualifié l'épisode de "mini-crise", affirmant que la chute des cours reflétait une réaction instinctive des investisseurs à des événements ponctuels plutôt qu'une preuve de risques de crédit systémiques

** Les analystes de Jefferies ont écrit dans une note sur les perspectives pour 2026 au début du mois: "Nous pensons que des niveaux de capital élevés devraient permettre de poursuivre les rachats et qu'un contexte réglementaire favorable pourrait améliorer la flexibilité stratégique"

** La société de courtage a ajouté qu'elle s'attend à ce que la consolidation du secteur bancaire régional se poursuive et "s'accélère peut-être" l'année prochaine

** Ses meilleurs choix comprennent: Citizens Financial

CFG.N , Fifth Third FITB.O , Axos Financial AX.N , Western Alliance WAL.N , East West Bancorp EWBC.O , Valley National

VLY.O et Flagstar Financial FLG.N .

** Bien que la chute ait ravivé les souvenirs de la crise bancaire régionale de 2023, les analystes affirment que le secteur aborde l'année 2026 sur des bases plus solides

** State Street SPDR S&P Regional Banking ETF KRE.P en hausse de ~8,4 % depuis le début de l'année, jusqu'à la clôture précédente

** Ailleurs à Wall Street, l'indice plus large du secteur financier .SPSY a gagné ~14,2% en 2025, à la dernière clôture

Valeurs associées

AXOS FINANCIAL
86,770 USD NYSE 0,00%
CITIZENS FINL GR
58,955 USD NYSE 0,00%
EAST-WEST BANCOR
113,9700 USD NASDAQ -0,09%
FIFTH THIRD BANC
47,1300 USD NASDAQ -0,84%
FLAGSTAR FINANC
12,650 USD NYSE +0,16%
S&P 500 INDEX
6 888,05 Pts CBOE -0,12%
VALLEY NATL BANC
11,7800 USD NASDAQ +0,04%
WESTERN ALLIANCE
84,530 USD NYSE -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank