Du vert en Europe au terme d’une séance plutôt tranquille

(AOF) - La Bourse de Paris a terminé stable cette dernière semaine complète de l’année 2025. Le CAC 40 est à l'équilibre à 8 151,38 points. Il affiche une progression hebdomadaire de 1,30%. Les autres places européennes ont été un peu plus dynamique, à l’image du DAX 40 à Francfort qui a avancé de 0,40%, à 24 295,95 points. La séance a été relativement calme et les investisseurs ont eu à surveiller la hausse moins importante que prévu de l’indice de confiance des consommateurs américains de l’Université du Michigan, et la hausse surprise des ventes de logements existants, toujours aux Etats-Unis.

A Francfort, Puma (-3,53% à 22,42 euros) et Adidas (-1,17% à 165,10 euros) ont reculé après la performance décevante de Nike au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026. Au deuxième trimestre, la firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents contre 38 cents attendu. Mais celui-ci s'est replié sur un an à 32% Le chiffre d'affaires atteint 12,43 milliards de dollars, soit une hausse de 1% en glissement annuel. Le consensus visait 12,22 milliards de dollars. Les ventes en Chine ont reculé pour le sixième trimestre consécutif, chutant de 17%. Aussi, la marge brute a reculé de 300 points de base en raison des droits de douane.

A Paris, emeis (+6,70%, à 13,37 euros) a été particulièrement recherché à la Bourse de Paris. La société a finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards de dollars, sur la base des accords de principe annoncés le 10 novembre dernier. La maturité moyenne de ces nouveaux financements est de 5,5 ans, avec une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points de base.

Lhyfe (+4,73%, à 2,88 euros) a progressé après avoir confirmé ce vendredi le doublement de son chiffre d'affaires en 2025 qui s'élèvera à environ 10 millions d'euros. Selon Invest Securities, il serait légèrement inférieur au consensus : 10,6 millions d'euros. De son côté, Portzamparc rappelle que début octobre le groupe avait abaissé ses ambitions 2025 en visant un doublement des revenus contre un triplement initialement, en raison de l'attentisme du secteur et des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En novembre 2025, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, rebondit (+0,4 % après -1,1 % en octobre), précise l'Insee ce vendredi. Les immatriculations de micro-entrepreneurs reprennent (+1,5 % après -2,5 %), les créations d’entreprises individuelles classiques sont quasi stables (-0,1 % après -2,7 %) et les créations de sociétés se replient (-2,0 % après +2,9 %).

Les prix à la production en Allemagne sont ressortis stables en novembre sur une base mensuelle contre une hausse de 0,1% attendue et + 0,1% le mois précédent. Sur un an, ils reculent de 2,3% après un consensus de -2,2% et une baisse de 1,8% en octobre.

En rythme mensuel, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 0,1% en novembre alors qu'elles avaient baissé de 0,9% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,3%. Sur un an, elles ont progressé de 0,6% contre un consensus de +1,6%.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan a reculé en décembre. Il ressort à 52,9 points contre 53,3 points lors d'une première estimation. Il était attendu à 53,5 points.

Au mois de novembre, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants ont augmenté de 0,5% après une hausse de 1,5% en octobre, selon les données de la National Association of Realtors. Les analystes tablaient toutefois sur un repli de 4,8%.

A la clôture, l'euro cède 0,06% à 1,1720 dollar.