Du vert attendu sur le Vieux-Continent

(AOF) - Les places européennes devraient progresser à l’ouverture, les investisseurs devront patienter jusqu’en milieu d’après-midi pour prendre connaissance de la seule statistique d’importance du jour : l’indice ISM manufacturier à 16h aux Etats-Unis. En attendant, les cours du pétrole sont en léger repli après le raid américain au Venezuela et la décision de l’OPEP et de ses alliés de maintenir leur production d’or noir. Selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu en hausse d’environ 0,60% à l’ouverture, le DAX 40 à Francfort devrait progresser de 0,45%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air Liquide

Air Liquide a compilé des éléments afin de faciliter la modélisation financière de ses résultats pour l'exercice 2025. Le spécialiste des gaz industriels, médicaux et technologiques a rappelé qu'au troisième trimestre l'impact des effets de change avait été de -4,2% sur son chiffre d'affaires et que pour le quatrième trimestre il devrait être proche de -6%, soit environ -3,5% sur l'ensemble de l'année.

Exail Technologies

Exail Technologies a dévoilé la signature d'une commande importante de plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de marines de plusieurs pays. Le montant de ce contrat s'élève à environ 40 millions d'euros et constitue la deuxième plus grosse commandes pour ce type d'appareils jamais enregistrée, après un accord de 60 millions d'euros signé en 2024.

Nicox

Nicox a annoncé le remboursement intégral de sa dette avec Kreos Capital et étend son horizon de trésorerie au-delà de 2027 grâce à un nouveau financement complémentaire. Avec ce remboursement, la société dédiée à l'ophtalmologie a pu lever l'ensemble des sûretés portant sur ses actifs et met fin au droit de Kreos Capital de nommer un censeur au conseil d'administration. En outre, l'entreprise a annoncé une émission obligataire souscrite par un groupe d'investisseurs européens, dont Vester Finance.

STMicroelectronics/Soitec

Ce vendredi, pour la première séance de l'année 2026, les valeurs technologiques ont été particulièrement entourées, notamment celles liées aux semi-conducteurs. STMicroelectronics a progressé de 4,46%, à 23,44 euros, et Soitec a bondi de 7,24%, à 24,87 euros. Elles ont notamment profité d'un effet Baidu, une société chinoise dont l'introduction en bourse à Shanghai de sa division "puces" a été un franc succès. Le secteur a également été soutenu par un rebond technique après une année 2025 compliquée.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs surveilleront à 16h00 aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier de l'ISM de décembre.

Sur le marché des devises, l'euro recule (-0,20%) face au billet vert et se négocie contre 1,1690 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont été bien orientés à la clôture de cette première séance boursière de l'année 2026, après la publication des indices PMI manufacturier en décembre. En zone euro, il ressort à 48,8, contre 49,6 en novembre, indiquant une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier. En revanche, celui de la France signe sa plus forte amélioration depuis juin 2022, ressortant à 50,7 en décembre, contre 47,8 en novembre. Le CAC 40 a rebondi gagnant 0,56% et frôlant le seuil symbolique des 8 200 points : 8195,21. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,91% à 5844,34 points.

Hier à Wall Street

Pour la première séance de l’année, les indices américains ont connu des fortunes diverses. Les investisseurs, en manque de catalyseurs, ont fait preuve d’attentisme, notamment sur les technologiques. Le Nasdaq Composite a ainsi terminé la séance de vendredi sur un repli insignifiant de 0,02%, à 23 235,62 points, tandis que le Dow Jones a gagné 0,66%, à 48 382,39 points, et le S&P 500 a progressé de 0,18%, à 6 858,47 points. Au niveau des valeurs, Tesla a été délaissée après la publication de sa production et de ses livraisons en 2025.