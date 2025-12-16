Du rouge plus ou moins foncé pour les places européennes

(AOF) - Proches de l’équilibre ou en léger repli avant les chiffres de l’emploi américain en début d'après-midi, les principaux indices européens se sont rapidement mis d’accord après leur publication et ont choisi la baisse. Dans ce contexte, le CAC 40 a perdu 0,23%, à 8 106,16 points, plus touché, le DAX 40 s’est affaissé de 0,59%, à 24 087,33 points, alors que l’EuroStoxx 50 a cédé 0,48%, à 5 725,11 points.

Aux Etats-Unis les indices évoluent globalement en léger repli, avec un Dow Jones qui cède 0,49%, à 48 181,33 points, ou encore le Nasdaq Composite qui perd 0,35%, à 22 976 points.

Le grand rendez-vous du jour a été la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain pour les mois d'octobre et novembre en raison du " shutdown ".

Pour le mois d'octobre, l'économie américaine a détruit 105 000 postes, un chiffre proche des attentes. En revanche, en novembre, 64 000 créations de postes ont été recensées, là où les analystes tablaient sur " seulement " 50 000. De son côté, le mois dernier, le taux de chômage a progressé pour s'installer à 4,6%.

Même si les créations d'emploi sont seulement légèrement supérieures aux prévisions, elles soulignent toutefois que le marché de l'emploi ne va pas aussi mal qu'espéré. Toutefois, les investisseurs misaient beaucoup sur un marché du travail très décevant pour voir une Réserve fédérale peut-être plus " dovish " et plus encline à de nouveaux assouplissements monétaires.

Parmi les autres statistiques publiées ce mardi, les ventes au détail sont restées stables en octobre, là où les analystes tablaient sur une légère progression de 0,1%.

Enfin, autre déception, selon des données préliminaires du mois de décembre, l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services a ralenti plus que prévu.

Sur le front des matières premières, avec les (légères) avancées dans les négociations sur un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, ainsi qu'avec une surabondance de l'offre, les cours de l'or noir ont reculé. A 17h30, que ce soit à Londres ou à New York, le prix du baril sont en baisse de plus de 2% et se dirigent vers une quatrième baisse consécutive. Le prix du pétrole est à son plus bas niveau depuis le mois de février 2021.

Avant la BCE et la Banque d'Angleterre jeudi, les investisseurs prendront notamment connaissance demain de l'inflation pour la zone euro en novembre.