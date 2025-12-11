 Aller au contenu principal
DTE Energy progresse, Jefferies ayant relevé sa note à "acheter"
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de DTE Energy DTE.N augmentent d' environ 1 % à 130,80 $ sur le marché préliminaire ** Jefferies relève sa notation de "conserver" à "acheter"; augmente le PT d'un dollar à $150 ** Le PT représente une prime de 15,4% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'approbation probable du contrat d'achat d'électricité de 1,4 gigawatt d'Oracle et l'important pipeline de centres de données de 3 gigawatts agissent comme des catalyseurs positifs pour DTE

** "Nous voyons un potentiel de hausse pour le plan d'investissement robuste récemment annoncé par DTE avec un DC supplémentaire de ~3 GW en phase finale de négociations" - Jefferies ** La société de courtage s'attend à d'autres augmentations des dépenses d'investissement avant le prochain plan quinquennal, car les opportunités de centres de données s'ouvrent ** 10 des 19 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver"; le PT médian est de 150 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, DTE a augmenté de ~8% depuis le début de l'année

