 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 144,81
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DTE Energy progresse grâce à un plan d'investissement plus ambitieux
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine DTE Energy DTE.N en hausse de 1,5 % à 141 $

** La société augmente son plan d'investissement quinquennal de 6,5 milliards de dollars pour le porter à 36,5 milliards de dollars , en raison de la demande croissante d'électricité des centres de données et des efforts de modernisation de ses actifs de services publics

** La société a également battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre, aidée par des revenus plus élevés de son segment électrique

** DTE prévoit un bénéfice d'exploitation pour 2026 compris entre 7,59 et 7,73 dollars par action

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 16,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DTE ENERGY
141,470 USD NYSE +1,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank