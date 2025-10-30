DTE Energy progresse grâce à un plan d'investissement plus ambitieux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine DTE Energy DTE.N en hausse de 1,5 % à 141 $

** La société augmente son plan d'investissement quinquennal de 6,5 milliards de dollars pour le porter à 36,5 milliards de dollars , en raison de la demande croissante d'électricité des centres de données et des efforts de modernisation de ses actifs de services publics

** La société a également battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre, aidée par des revenus plus élevés de son segment électrique

** DTE prévoit un bénéfice d'exploitation pour 2026 compris entre 7,59 et 7,73 dollars par action

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 16,7 % depuis le début de l'année