DTE Energy n'atteint pas ses prévisions de bénéfices trimestriels, sa division de négoce d'énergie enregistrant une perte

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Le fournisseur d'énergie du Midwest américain DTE Energy DTE.N n'a pas atteint les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, jeudi, le passage à une perte dans son activité de négoce d'énergie ayant compensé la hausse des résultats de sa division d'électricité.

DTE a déclaré avoir investi plus de 1,2 milliard de dollars dans ses services publics au cours du trimestre, et prévoit d'investir plus de 6 milliards de dollars cette année pour améliorer la sécurité et la fiabilité de ses infrastructures d'électricité et de gaz naturel.

Les services publics d'électricité américains s'attendent à dépenser 1.400 milliards de dollars en lignes électriques et autres coûts liés aux infrastructures au cours des cinq prochaines années, sous l'effet de la hausse de la demande en électricité, du vieillissement du réseau et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les incendies de forêt et les tempêtes, selon un rapport de PowerLines, une organisation à but non lucratif qui milite pour la réforme des services publics.

Dans le segment du négoce d'énergie, qui comprend les activités de commercialisation et de négoce d'énergie, la société a enregistré une perte de 25 millions de dollars, contre un bénéfice de 34 millions de dollars l'année dernière.

Cependant, le segment électrique de DTE, sa plus grande unité en termes de résultat net, a enregistré un bénéfice de 218 millions de dollars au cours de la période janvier-mars, contre 147 millions de dollars il y a un an.

Le bénéfice trimestriel de sa division gaz a augmenté de près de 2 % pour atteindre 210 millions de dollars.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, comprises entre 7,59 et 7,73 dollars par action.

Le service public basé à Détroit, dans le Michigan, a affiché un bénéfice ajusté de 1,95 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

DTE Energy dessert 2,3 millions de clients en électricité dans le sud-est du Michigan et 1,4 million de clients en gaz naturel dans tout l'État.