DTE Energy dépasse ses estimations de bénéfices et se rapproche d'un nouveau contrat de centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et les détails de la conférence téléphonique aux paragraphes 1, 4, 6 et 9) par Tanay Dhumal

L'entreprise de services publics DTE Energy DTE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, bénéficiant d'une forte demande d'électricité, et a déclaré qu'elle s'attendait à finaliser un nouvel accord pour un centre de données dans les semaines à venir.

Les actions ont augmenté de 1,6 % à 147,29 $ dans les échanges du matin.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les centres de données destinés à faire fonctionner les technologies d'intelligence artificielle, combinés à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devraient faire grimper la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2026.

La société n'a pas révélé les détails concernant les clients ou les contrats de l'accord prévu avec le centre de données.

L'entreprise a déclaré avoir négocié ses premiers contrats de centres de données à grande échelle au cours du trimestre pour fournir 1,4 gigawatt de charge afin d'alimenter le nouveau centre de données d'Oracle ORCL.N à Saline Township, Michigan, qui est approuvé par l'organisme de réglementation de l'État.

L'accord avec Oracle devrait générer 300 millions de dollars de bénéfices annuels pour ses clients existants, a déclaré DTE lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les compagnies d'électricité américaines augmentent leurs dépenses dans l'infrastructure électrique pour répondre à la demande croissante des centres de données et répondre aux questions concernant l'augmentation des factures d'électricité.

L'année dernière, DTE a augmenté son plan d'investissement quinquennal de 6,5 milliards de dollars pour le porter à 36,5 milliards de dollars.

La directrice générale Joi Harris a déclaré que les contrats relatifs aux centres de données seraient structurés de manière à ce que les clients existants n'aient pas à supporter le coût de l'alimentation électrique de ces centres.

Le bénéfice trimestriel ajusté du segment électrique de DTE s'est élevé à 211 millions de dollars, soit une hausse de 8,2 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice du segment gazier a augmenté de 16,3 %, à 121 millions de dollars.

DTE Energy dessert 2,3 millions de clients enélectricité dans le sud-est du Michigan et 1,3 million de clients en gaz naturel dans tout l'État.

Le service public basé à Détroit, dans le Michigan, a déclaré un bénéfice ajusté de 1,65 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,52 $ par action, selon les données compilées par LSEG.