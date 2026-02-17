DTE Energy dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre grâce à l'augmentation de la demande d'électricité

L'entreprise de services publics DTE Energy DTE.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, bénéficiant d'une demande d'électricité plus élevée alors que les besoins des centres de données continuent de croître.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, les centres de données d'intelligence artificielle de l'industrie technologique, combinés à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devraient porter la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2025 et 2026.

L'année dernière, l'entreprise a augmenté son plan d'investissement quinquennal de 6,5 milliards de dollars pour le porter à 36,5 milliards de dollars en raison de cette demande estimée.

La compagnie d'électricité a déclaré avoir négocié ses premiers contrats de centres de données à grande échelle au cours du trimestre pour fournir 1,4 gigawatt de charge afin d'alimenter le nouveau centre de données d'Oracle ORCL.N à Saline Township, dans le Michigan, qui a été approuvé par l'autorité de régulation de l'État.

En intégrant Oracle dans le système, DTE a déclaré qu'elle pouvait répartir les coûts fixes plus largement et offrir des avantages en termes de prix aux clients existants.

Le bénéfice trimestriel ajusté de son segment électrique s'est élevé à 211 millions de dollars, soit une hausse de 8,2 % par rapport à l'année précédente, tandis que le segment gazier a augmenté de 16,3 %, à 121 millions de dollars.

DTE Energy dessert 2,3 millions de clients en électricité dans le sud-est du Michigan et 1,3 million de clients en gaz naturel dans tout l'État.

Le service public basé à Détroit, dans le Michigan, a déclaré un bénéfice ajusté de 1,65 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,52 $ par action, selon les données compilées par LSEG.