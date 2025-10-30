DTE Energy augmente de 22 % son plan de dépenses sur cinq ans pour répondre à la demande d'électricité des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des détails sur la demande des centres de données)

30 octobre - Lacompagnie d'électricité du Midwest américain DTE Energy DTE.N a augmenté jeudi son plan d'investissement en capital sur cinq ans de 6,5 milliards de dollars pour le porter à 36,5 milliards de dollars, en raison de la demande croissante d'électricité des centres de données et destravaux de modernisation de son infrastructure électrique.

La demande d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait s'accélérer à mesure que les grandes entreprises technologiques augmentent leur consommation d'électricité dans leurs centres de données qui se multiplient rapidement, certains d'entre eux nécessitant une quantité d'électricité de la taille d'une ville sur un seul site.

DTE, dont le siège se trouve dans le Michigan, a conclu son premier accord avec un client de centre de données pour une capacité énergétique de 1,4 gigawatt, ont déclaré les dirigeants de DTE lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

DTE n'a pas donné le nom du client, mais a indiqué qu'il s'agissait d'un hyperscaler, ce qui inclut généralement les Big Tech. Le projet montera en puissance au cours des deux ou trois prochaines années.

L'entreprise est en pourparlers avec des hyperscalers pour 6 à 7 gigawatts supplémentaires de centres de données.

DTE a également annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à l'augmentation des revenus de son secteur électrique.

Le service public a déclaré que son plan d'investissement révisé reflétait la volonté de l'entreprise d'accroître la production d'énergie propre et de renforcer la fiabilité du réseau.

Le nouveau plan de DTE prévoit 30 milliards de dollars pour son activité électrique, 4,5 milliards de dollars pour son segment gazier et environ 2 milliards de dollars pour son unité DTE Vantage.

L'entreprise a déclaré que les dépenses pourraient augmenter au fur et à mesure que les négociations progressent sur d'autres projets de centres de données.

L'entreprise a réaffirmé ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour 2025 de 7,09 à 7,23 dollars par action et a fourni des perspectives pour 2026 de 7,59 à 7,73 dollars par action.

La société basée à Détroit, dans le Michigan, a déclaré un bénéfice d'exploitation de 2,25 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 2,11 $ par action, selon les données compilées par LSEG.