DTE Energy ajoute 6,5 milliards de dollars à son plan de dépenses quinquennal pour répondre à la demande d'électricité des centres de données

30 octobre - DTE Energy DTE.N a augmenté jeudi son plan d'investissement sur cinq ans de 6,5 milliards de dollars pour le porter à 36,5 milliards de dollars, en raison de la demande croissante d'électricité des centres de données et des efforts de modernisation de ses actifs de service public.

DTE a également annoncé un bénéfice pour le troisième trimestre qui a dépassé les attentes de Wall Street, aidé par un revenu plus élevé de son segment électrique.

L'entreprise a déclaré que son plan d'investissement révisé représentait une augmentation de 22 % par rapport à son plan précédent (2025-2029) et qu'il reflétait la volonté de l'entreprise de développer la production d'énergie propre et de renforcer la fiabilité du réseau.

La demande d'électricité augmentant rapidement dans tout le pays, les services publics ajoutent des milliards de dollars à leurs plans d'investissement pour financer la modernisation du réseau électrique et des infrastructures connexes.

Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, l'essor des centres de données d'IA et de crypto-monnaies, combiné à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devrait porter la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux records en 2025 et 2026.

Le nouveau plan de DTE prévoit 30 milliards de dollars pour son activité électrique, 4,5 milliards de dollars pour son segment gazier et environ 2 milliards de dollars pour son unité DTE Vantage.

L'entreprise a déclaré que les dépenses pourraient augmenter au fur et à mesure que les négociations progressent sur d'autres projets de centres de données.

L'entreprise a réaffirmé ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour 2025 de 7,09 à 7,23 dollars par action et a fourni des perspectives pour 2026 de 7,59 à 7,73 dollars par action.

La société basée à Détroit, dans le Michigan, a déclaré un bénéfice d'exploitation de 2,25 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation des analystes de 2,11 $ par action, selon les données compilées par LSEG.