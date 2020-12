Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client DS lancera en 2021 sa 4e voiture, la compacte premium DS4 Reuters • 02/12/2020 à 15:41









DS LANCERA EN 2021 SA 4E VOITURE, LA COMPACTE PREMIUM DS4 par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - La marque DS de PSA lancera l'an prochain une nouvelle voiture compacte, la DS4, quatrième modèle de la jeune marque française qui tente toujours de trouver sa place dans le cercle très fermé du premium automobile. Cette nouvelle berline viendra rejoindre la grande DS9, commercialisée également en 2021, et les SUV DS7 Crossback et DS3 Crossback, lancés respectivement en 2018 et 2019, a annoncé mercredi la directrice générale de la marque Béatrice Foucher au cours d'une conférence digitale. A raison d'un nouveau lancement par an, DS vise toujours un plan produit à six modèles pour asseoir son existence sur un segment ultra-dominé par les Allemands. Lancée en 2009 comme une déclinaison haut de gamme de Citroën, puis devenue une marque à part entière en 2015, DS a connu un démarrage en fanfare suivi de cinq années de baisse d'affilée. Jouant à fond la carte du "chic" à la française, la marque a ensuite renoué avec la croissance en 2018, puis accéléré en 2019, mais ses ventes restaient l'an dernier encore très inférieures à celles d'Alfa Roméo, une autre marque premium appelée à devenir cousine de DS dans le futur Stellantis né de la fusion entre PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles). La nouvelle DS4, dont l'aspect extérieur ne sera dévoilé qu'en début d'année prochaine, embarquera plusieurs nouvelles technologies d'aides à la conduite de PSA, dont la marque sert souvent de démonstrateur. La voiture porte le même nom qu'un des premiers véhicules de la marque, lancé en 2010 et qui tiré sa révérence huit ans plus tard. Sur les dix premiers mois de l'année, les ventes de DS ont rechuté de 32,1%, en ligne avec la contre-performance des marques historiques Peugeot et Citroën, toutes impactées par la pandémie de coronavirus. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)

