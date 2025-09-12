DS Automobiles (Stellantis) devient partenaire du FedEx Open de France
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 17:01
La marque devient partenaire du FedEx Open de France, compétition diffusée dans 167 pays, et partenaire automobile de la Fédération française de golf (ffgolf).
Dans ce cadre, DS mettra 20 véhicules à disposition de l'organisation du tournoi et fournira une flotte de 10 modèles à la ffgolf.
Les nouveaux modèles DS N°4 et DS N°8 seront exposés lors de l'événement et promus auprès des 440 000 licenciés français.
Ces partenariats visent à renforcer la visibilité internationale de DS et à développer sa proximité avec les golfeurs en France.
Valeurs associées
|7,995 EUR
|MIL
|-1,84%
