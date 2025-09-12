 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DS Automobiles (Stellantis) devient partenaire du FedEx Open de France
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 17:01

(Zonebourse.com) - DS Automobiles, filiale de Stellantis, annonce son entrée dans l'univers du golf avec deux partenariats stratégiques conclus jusqu'en 2027.
La marque devient partenaire du FedEx Open de France, compétition diffusée dans 167 pays, et partenaire automobile de la Fédération française de golf (ffgolf).
Dans ce cadre, DS mettra 20 véhicules à disposition de l'organisation du tournoi et fournira une flotte de 10 modèles à la ffgolf.
Les nouveaux modèles DS N°4 et DS N°8 seront exposés lors de l'événement et promus auprès des 440 000 licenciés français.
Ces partenariats visent à renforcer la visibilité internationale de DS et à développer sa proximité avec les golfeurs en France.

