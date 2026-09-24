Dropbox recule après la dégradation de sa note par Citi en raison d'inquiétudes liées à sa croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** L'action du fournisseur de plateformes cloud Dropbox DBX.O recule de 5 % à 32,5 dollars en pré-ouverture
** La banque d'affaires Citi abaisse sa recommandation sur le titre de "neutre" à "vendre"
** Citi estime que les récentes hausses ont dépassé les progrès sous-jacents de l’activité de l’entreprise et ses perspectives de croissance
** L’activité principale de la société reste sous pression et n’affiche toujours pas de croissance durable malgré une récente stabilisation, selon Citi
** Parmi les neuf courtiers, un recommande d'"acheter" le titre, quatre de "conserver" et quatre de "vendre" ou moins; le cours-cible médian s’établit à 29 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 23,1 % depuis le début de l’année
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