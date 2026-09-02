Dropbox indique qu'environ 5 000 comptes ont été piratés lors de l'attaque du mois d'août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dropbox DBX.O a déclaré mardi qu'environ 5 000 comptes avaient été piratés le mois dernier, les pirates ayant consulté et téléchargé du contenu stocké sur la plateforme de stockage en ligne.

Voici quelques détails:

* Certains utilisateurs de Dropbox ont reçu lundi un e-mail de la société les informant que leurs comptes avaient fait l'objet d'un accès non autorisé entre le 4 et le 21 août, a confirmé Dropbox après que Bloomberg News eut révélé cette intrusion plus tôt dans la journée.

* Les pirates ont accédé aux fichiers de moins d'un tiers des comptes compromis, a précisé la société.

* L'action Dropbox a chuté d'environ 2,4 % mardi en séance prolongée.

* Dropbox a déclaré à Reuters avoir identifié des accès non autorisés affectant des comptes liés à un identifiant Lenovo sur lesquels l’authentification à deux facteurs n’était pas activée, ce qui a conduit l’entreprise à mettre fin à toutes les sessions authentifiées via un identifiant Lenovo.

* La société a supprimé tout lien entre les identifiants Lenovo et les comptes Dropbox et a modifié ses systèmes de manière à ce que les utilisateurs doivent saisir leur mot de passe Dropbox avant d’accéder à un compte via Lenovo.

* Dropbox a indiqué avoir signalé l'incident aux autorités chargées de la protection des données.

* Lenovo a identifié une "intégration héritée" entre l’identifiant Lenovo et Dropbox qui "pouvait être utilisée pour authentifier de manière abusive certains comptes Dropbox". La société a précisé que ses propres clients n’étaient pas concernés et qu’une enquête était en cours.