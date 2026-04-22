Drone Volt va augmenter ses capacités en France et à l'international
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 08:37
Les infrastructures énergétiques s'imposent comme le principal moteur de développement des activités services de DRONE VOLT, dans un environnement marqué par des enjeux croissants de sécurisation des réseaux, de transition énergétique et de modernisation des actifs critiques.
Les opérations liées à l'inspection et à la surveillance des réseaux électriques poursuivent leur forte progression, portées par les besoins de sécurisation, la modernisation des réseaux et les enjeux liés à la transition énergétique. Dans ce contexte, les solutions utilisant les drones permettent d'améliorer la sécurité, de réduire les coûts d'intervention et d'optimiser la collecte et l'analyse des données.
Le développement de solutions innovantes telles que LineDrone constitue un levier clé, notamment pour les interventions sur lignes sous tension et l'installation de capteurs DLR (Dynamic Line Rating), permettant un suivi en temps réel de ces installations critiques.
Dans ce contexte de croissance significative, Drone Volt s'apprête à renforcer ses ressources internes et externes, à la fois par des recrutements ciblés et des opérations de croissance externes.
L'objectif poursuivi est ainsi d'accroître les capacités opérationnelles du groupe et d'augmenter ses capacités d'intervention au-delà du territoire français, en s'appuyant sur des expertises locales, tout en garantissant le maintien de ses standards de qualité et de sécurité du groupe.
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