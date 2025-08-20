Drone Volt/Total Energies, Ipsos, Saint-Gobain... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Drone Volt/ TotalEnergies

Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la compagnie TotalEnergies pour le déploiement d'inspection par drones professionnelles sur plusieurs sites en France et à l’international. Dans le cadre de cet accord, Drone Volt interviendra en tant qu'expert, via son bureau Drone Volt Expert, pour assurer la mise en œuvre de prestations de services techniques et opérationnelles. Aucun détail financier n'a été divulgué sur cet accord.

Ipsos

Le conseil d'administration d'Ipsos s'est réuni le 19 août. Il a pris la décision de nommer Jean-Laurent Poitou en qualité de nouveau directeur général d'Ipsos, en remplacement de Ben Page, dont le mandat se terminera le 15 septembre. " Le conseil a pris la décision de nommer un nouveau directeur général, dans l'objectif de donner à Ipsos et à ses équipes l'élan nécessaire à l'adoption et la mise en œuvre d'un plan de croissance réaliste et crédible ", explique le groupe dans un communiqué. Jean Laurent Poitou prendra ses fonctions le 15 septembre prochain .

Nacon

Nacon, licencié Xbox, dévoile une nouvelle gamme de produits de simulation de course Revosim pour Xbox. Ainsi, de nouveaux périphériques entièrement compatibles avec les consoles Xbox Series X et Xbox Series S seront bientôt disponibles, poursuivant la mission de Nacon d'offrir aux passionnés de course toujours plus d'immersion et de performance. Les détails sur les spécificités techniques et la date de sortie seront révélés dans les prochaines semaines.

Saint-Gobain

CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport de Sydney baptisé " Western Sydney ", pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros). La transaction devrait être finalisée le 19 décembre 2025. Le site fait partie des actifs immobiliers de CSR d'une valeur d'au moins 1,3 milliard de dollars australiens identifiés comme monétisables à moyen terme par Saint-Gobain lors de l'acquisition de CSR en juillet 2024.