DRONE VOLT : Succès du premier vol " hors vue " en Belgique

Villepinte, le 29 juillet 2020

DRONE VOLT BENELUX, filiale du groupe DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a obtenu pour la première fois en Belgique, l'autorisation officielle d'effectuer un vol hors vue pour le compte de l'un de ses clients.

Grâce à l'expertise de DRONE VOLT, le client, acteur majeur belge dans le domaine de la sécurité, a mené avec succès le vol BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) de son drone VTOL (Vertical Take-off and Landing).

Grâce à une autorisation spéciale, le drone a ainsi parcouru une distance de 20 km en 19 minutes. Par la suite, un vol nocturne a été mené sur une plus courte distance. Il s'agit tout simplement d'une première en Belgique pour un vol hors vue.

Cet essai inédit a pour objectif de tester des vols hors vue longues distances pour la mise en place de surveillances aériennes de câbles.

L'exécution de ce type de vol tout à fait exceptionnel suppose des compétences très spécifiques pour effectuer des analyses de sécurité poussées en s'assurant en particulier que l'espace aérien est vide au moment du vol et que la zone de vol est faiblement peuplée.

« Le succès de ce vol BVLOS démontre une nouvelle fois l'expertise de DRONE VOLT » déclare Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT. « En outre, il démontre la percée des solutions d'inspection à base de drones pour de plus en plus d'applications, notamment dans le secteur des lignes électriques. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



