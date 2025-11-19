Drone Volt signe un accord avec UMag Solutions

(AOF) - Drone Volt a signé un protocole d’entente stratégique et un accord de partenariat avec UMag Solutions, un leader mondial des technologies de détection magnétiques aéroportées. Cet accord majeur fait du constructeur de drones civils et professionnels une plateforme d’intégration des V2Mag et V2Mag-MIL, les capteurs de détection magnétique les plus avancés du marché développés par UMag Solutions. Le groupe français va ainsi pouvoir accéder aux marchés mondiaux des secteurs de la défense, de la sécurité, de l’énergie offshore, des infrastructures critiques et des applications industrielles.

La société a par exemple récemment mené avec succès de nouvelles missions de détection de mines et de munitions non explosées avec le V2Mag-MIL.

