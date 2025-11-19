 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,50
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Drone Volt signe un accord avec UMag Solutions
information fournie par AOF 19/11/2025 à 18:11

(AOF) - Drone Volt a signé un protocole d’entente stratégique et un accord de partenariat avec UMag Solutions, un leader mondial des technologies de détection magnétiques aéroportées. Cet accord majeur fait du constructeur de drones civils et professionnels une plateforme d’intégration des V2Mag et V2Mag-MIL, les capteurs de détection magnétique les plus avancés du marché développés par UMag Solutions. Le groupe français va ainsi pouvoir accéder aux marchés mondiaux des secteurs de la défense, de la sécurité, de l’énergie offshore, des infrastructures critiques et des applications industrielles.

La société a par exemple récemment mené avec succès de nouvelles missions de détection de mines et de munitions non explosées avec le V2Mag-MIL.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank