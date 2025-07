Drone Volt: se renforce dans le 'LiDAR' avec une acquisition ciblée information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 18:27









(Zonebourse.com) - Drone Volt annonce l'acquisition d'une société experte en captation et traitement de données LiDAR par drone.



Pour rappel, le LiDAR -pour Light Detection And Ranging- est une technologie de télédétection par laser permettant de mesurer avec une grande précision les distances entre un capteur et les objets environnants.



Cette opération stratégique vise à intégrer cette technologie de modélisation 3D à haute précision dans son offre, notamment sur le drone KOBRA, et à étendre ses services via Drone Volt Expert.



L'acquisition inclut une équipe qualifiée et un réseau de télépilotes spécialisés. Marc Courcelle, Directeur Général, souligne que cette avancée 'renforce la capacité de Drone Volt à proposer des solutions haut de gamme dans des secteurs en forte croissance'..





Valeurs associées DRONE VOLT 0,7700 EUR Euronext Paris -7,45%