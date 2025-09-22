 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Drone Volt retenu par Hydro-Québec pour un nouveau LineDrone
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 18:20

Drone Volt annonce avoir été de nouveau sélectionné par Hydro-Québec pour développer un vecteur aérien électriquement immunisé de nouvelle génération, destiné aux lignes électriques de 120 à 735 kV.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du programme LineDrone, visant à sécuriser et simplifier l'inspection des réseaux à très haut voltage. Le futur appareil, d'un poids maximal de 25 kg, intégrera des capteurs tels que LineOhm et LineCore, et sera conçu pour résister à des environnements électriques extrêmes.

Ce partenariat confirme la valeur stratégique de l'expertise industrielle de Drone Volt dans les drones spécialisés. Marc Courcelle, Directeur général, souligne que ce programme 'représente une avancée majeure pour la maintenance prédictive des réseaux à très haut voltage'.

