DRONE VOLT : Résultats 2020 : une structure financière renforcée durant la crise avant un exercice prometteur

Villepinte, le 17 mars 2021

Deux accords majeurs signés aux Etats-Unis avec AQUILINE DRONES et au Canada avec Hydro-Québec ;

Actif renforcé aux USA par la participation d'environ 10% au capital d'AQUILINE DRONES ;

Trésorerie et capitaux propres au plus haut historique à fin 2020 ;

Rebond du chiffre d'affaires et de la marge brute en fin d'exercice 2020 ;

Réduction des charges d'exploitation courantes permettant de maîtriser la baisse de l'EBE ;

Résultat opérationnel et résultat net pénalisés de près de 3,4 millions d'euros par des charges « non cash » ;

Réduction de la Dette Financière de plus d'1 million d'euros.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats de l'année 2020 arrêtés par le Conseil d'administration le lundi 15 mars 2021.

Données auditées en keuros - Normes IFRS 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 7 108 5 836 (1 272) Marge Brute 2 441 1 711 (730) Charges d'exploitation

(hors dotations aux amortissements et provisions et autres produits et charges d'exploitation) (4 066) (3 738) (328) Excédent Brut d'Exploitation (1 625) (2 027) (402) Dotations aux amortissements et provisions et autres produits et charges d'exploitation (1 706) (2 308) +602 Résultat opérationnel courant (3 331) (4 334) (1 003) Autres produits et charges opérationnels (136) (3 871) (3 735) Résultat opérationnel (3 467) (8 205) (4 738) Coût de l'endettement financier net (158) (511) +353 Autres produits et charges financiers (264) (162) (103) Impôt 1 069 2 011 +942 Résultat net (2 822) (6 867) (4 045) Résultat net, part du groupe (2 571) (6 806) (4 235)

« Malgré l'impact de la crise sanitaire sur nos résultats de l'année 2020, nous avons pu traverser cette période difficile en renforçant la position de DRONE VOLT en tant qu'acteur de référence dans son secteur grâce aux efforts intenses déployés par l'ensemble de nos équipes et à la confiance de nos actionnaires que je tiens à vivement remercier aujourd'hui. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous sommes aujourd'hui plus fort et avons atteint une reconnaissance mondiale grâce au partenariat de licence noué avec AQUILINE DRONES et à l'entente conclue avec Hydro-Québec dont nous attendons des montées en puissance dès 2021. C'est donc avec sérénité et optimisme que nous abordons ce nouvel exercice qui doit nous remettre sur une trajectoire de croissance dès le début d'année. »

Bonne résistance de l'Excédent brut d'exploitation malgré la crise

Malgré l'impact de la crise sanitaire particulièrement fort sur le 1er semestre de l'année, DRONE VOLT a pu livrer 55 drones et 7 caméras intelligentes tout en reprenant progressivement les activités de services et de formation, grâce notamment à une digitalisation des process.

Le chiffre d'affaires consolidé ressort ainsi à 5,8 millions d'euros, contre 7,1 millions d'euros en 2019, avec un rebond marqué au 4ème trimestre 2020 (+28% par rapport au 4ème trimestre 2019 et +82% par rapport au 3ème trimestre 2020).

La même tendance se dessine sur la marge brute qui a particulièrement souffert de l'arrêt conjoncturel des activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY pendant plusieurs semaines au plus fort de la crise. Là encore, le 4ème trimestre 2020 a été très encourageant avec un niveau de marge brute consolidée à 35% du chiffre d'affaires qui retrouve ses niveaux normatifs.

La baisse de 0,7 million d'euros de la marge brute a été compensée pour moitié par la réduction des charges opérationnelles (hors dotations aux amortissements et provisions) permise par un plan strict de réductions des dépenses et le recours temporaire aux mesures d'activité partielle. L'Excédent brut d'exploitation ressort ainsi à -2 millions d'euros en 2020, en recul limité de 402 keuros dans une année de crise sans précédent.

Résultat opérationnel et résultat net affecté par des éléments comptables exceptionnels

La forte baisse du résultat opérationnel courant, du résultat opérationnel et du résultat net sont principalement imputables à des éléments comptables, avec un impact négligeable sur la trésorerie et à caractère totalement exceptionnel :

L'accélération du rythme d'amortissement des frais de développement activés, générant une augmentation des dotations nettes de 0,7 million d'euros ;

Des amortissements exceptionnels d'un montant de 0,9 million d'euros ;

La valorisation comptable des actions attribuées gratuitement aux ayant-droits de l'ancien PDG du Groupe décédé le 17 octobre 2020, pour un montant de 3 millions d'euros dont seulement 0,5 million d'euros de charges décaissables.

Ainsi, le résultat net part du groupe sur l'année 2020, après prise en compte d'un crédit d'impôts de 2 millions d'euros, ressort à -6,8 millions d'euros contre -2,6 millions d'euros en 2019. A élément comparable, le résultat net, part du groupe 2020 serait de -3,4 millions d'euros[1].

Trésorerie de clôture au plus haut depuis la création de l'entreprise

Au 31 décembre 2020, DRONE VOLT dispose de 18 millions d'euros de fonds propres contre 8,7 millions d'euros un an plus tôt. Ce renforcement des capitaux de la société s'explique en partie par la confiance réaffirmée par les investisseurs lors de l'augmentation de capital réalisée en novembre 2020 et dont le montant levé a atteint 4,1 millions d'euros. Il s'explique également par l'impact du plan d''Attribution Gratuite d'Actions évoqué plus haut.

Grâce aux opérations financières réalisées en 2020, la trésorerie de la société ressort à 6,7 millions d'euros en fin d'année, un niveau 6 fois supérieur à celui de fin 2019.

DRONE VOLT affiche ainsi son bilan financier le plus solide sur une fin d'exercice depuis sa création.

La société a également renforcé et diversifié sa structure de financement en privilégiant les instruments financiers non dilutifs. Ainsi, au 31 décembre 2020, le bilan de la société se compose de 4,8 millions d'euros de dettes financières (contre 6 millions d'euros fin 2019) dont 2,4 millions de financements obligataires et 1 million d'euros de PGE amortissable sur 5 ans.

DRONE VOLT a également enrichi ses actifs financiers à travers sa prise de participation d'environ 10% au capital d'AQUILINE DRONES dans le cadre de leur accord de partenariat finalisé en fin d'année 2020. Ce dernier s'est par ailleurs engagé à faire les démarches nécessaires à sa cotation en bourse d'ici la fin de l'année 2021.

Perspectives 2021

Comme annoncé lors de la publication de son chiffre d'affaires annuel, la société aborde l'exercice avec confiance si la situation sanitaire n'entraine pas de nouvelles dégradations des opérations. L'exercice 2021 s'annonce prometteur, notamment en Amérique du Nord avec les montées en puissance des contrats de licence avec AQUILINE DRONES et de l'entente avec Hydro-Québec.

Le partenariat avec AQUILINE DRONES permettra à DRONE VOLT de recevoir des redevances mensuelles d'un minimum de 100 000 USD, dont les premiers versements ont démarré en octobre 2020, en contrepartie de l'utilisation de la technologie DRONE VOLT licenciée à son partenaire américain. Sur l'ensemble de l'année 2021, les licences devraient rapporter un montant supérieur à 1,5 million de dollars.

De même, l'entente signée en octobre dernier avec Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde, devrait aboutir aux premières ventes du LineDrone, un drone destiné à l'inspection des lignes de transport d'électricité à haute tension, à compter du S2 2021.

Dans ce contexte, et grâce à un pipe commercial toujours robuste, DRONE VOLT aborde l'année 2021 avec confiance sous réserve des aléas liés à la crise sanitaire.

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

