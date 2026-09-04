Drone Volt renforce ses fonds propres avec une levée de 2,35 millions d'euros

Le fabricant français de drones professionnels et spécialiste de la robotique aérienne annonce avoir réalisé une augmentation de capital d'un montant brut de 2,35 millions d'euros auprès d'un nombre limité d'investisseurs.

L'opération prend la forme d'une émission d'actions nouvelles assorties chacune d'un bon de souscription d'actions (BSA). Elle a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, au profit de catégories d'investisseurs définies par l'Assemblée générale.

Cette levée de fonds doit permettre au groupe de renforcer sa structure financière et d'accompagner le développement de son modèle, désormais davantage concentré sur les activités à forte marge. Celles-ci ont progressé de 24% au premier semestre, portées notamment par l'accélération du segment Services, qui représente désormais près de 40% de l'activité semestrielle.

Cette opération intervient par ailleurs peu après l'annonce d'une commande record de Sol.One, représentant un montant minimum de 50 millions d'euros sur cinq ans.

Les 2,35 millions d'euros levés doivent ainsi contribuer au financement du cycle d'exploitation, soutenir la trajectoire de croissance du groupe et permettre la poursuite des investissements en recherche et développement. Drone Volt entend également conserver une marge de manoeuvre financière afin de pouvoir saisir, le cas échéant, des opportunités d'acquisitions ciblées.