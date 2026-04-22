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Drone Volt renforce capacités services en France et accélère déploiement international face à la demande
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 07:31

* Drone Volt prévoit d’augmenter capacités opérationnelles en France et à l’international pour répondre à demande croissante sur prestations de services. * Renforcement des ressources internes et externes programmé via recrutements ciblés, complété par opérations de croissance externe. * Déploiement hors de France accéléré en s’appuyant sur expertises locales, avec maintien des standards de qualité et de sécurité du groupe.

* Infrastructures énergétiques ciblées comme principal moteur de croissance des services, avec priorité aux inspections et à la surveillance des réseaux électriques. * Développement de solutions comme LineDrone mis en avant pour interventions sur lignes sous tension, incluant installation de capteurs DLR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Drone Volt SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/D922C06549EAC3AC5D8347E6628EC59883F8FED1

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