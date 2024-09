Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Drone Volt: objectifs confirmés après un 1er semestre record information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 12:14









(CercleFinance.com) - Drone Volt a confirmé jeudi soir ses objectifs de croissance après un premier semestre marqué par un niveau d'activité record.



Le fabricant de drones civils professionnels a enregistré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 23,4 millions d'euros, en hausse de 47%.



Le constructeur aéronautique souligne que cette performance constitue déjà un niveau déjà presque équivalent au record établi sur l'ensemble de l'exercice 2023 (23,9 millions d'euros).



L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ressort, lui, quasi-table sur un an, à 1,1 million (-2%), les coûts additionnels ayant pu être absorbés par la montée en puissance de ses offres.



Dans son communiqué, Drone Volt se montre confiant dans nos perspectives commerciales et l'atteinte d'un Ebitda positif dès 2025, un seuil qui constituera selon la société 'un point d'étape essentiel' dans son développement.



Dans une note de réaction, les analystes d'All Invest Securities évoquent des résultats 'de bon augure alors que la dynamique commerciale gagne en traction depuis quelques mois'.



Malgré cette publication jugée encourageante, l'action Drone Volt perdait 6% vendredi à la Bourse de Paris.





