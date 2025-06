Drone Volt: nouvelle commande et négociations commerciales information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce une nouvelle commande pour un LINEDRONE et des avancées dans ses négociations aux États-Unis et au Moyen-Orient.



Le groupe a reçu une nouvelle commande pour un LINEDRONE en Amérique du Nord. Cette solution permet de réaliser l'inspection des lignes électriques à haute tension.



Le LINEDRONE est un drone autonome à longue autonomie conçu pour les missions de surveillance linéaire. Doté de capteurs multispectraux, d'IA embarquée et de capacités de transmission en temps réel, il offre une solution clé-en-main pour les opérateurs de réseaux électriques haute tension (> 350 000 volt).



En outre, le groupe précise qu'il négocie actuellement plusieurs contrats de prestations de services auprès d'acteurs industriels intéressés par l'utilisation de ce même drone.



Drone Volt annonce également des avancées significatives dans ses négociations commerciales à l'international.



Aux États-Unis, des négociations avancées sont en cours avec plusieurs opérateurs privés afin de déployer l'ensemble de la gamme de drones du groupe.



Au Moyen-Orient, Drone Volt est actuellement en négociation pour le déploiement de nombreux drones HERCULES 20 spray pour effectuer des missions de nettoyage de façades d'immeuble, mais aussi pour des missions de prestations de services.



' Cette activité commerciale dense illustre la pertinence de nos technologies sur des marchés exigeants, et confirme la maturité opérationnelle du LINEDRONE et de nos solutions d'inspection et de surveillance. ' déclare Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.





Valeurs associées DRONE VOLT 0,5920 EUR Euronext Paris +9,63%