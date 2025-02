Drone Volt: moins de fonds levés qu'espéré information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé mercredi avoir levé deux millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, soit 35% de moins environ que ce que le groupe recherchait.



Le constructeur de drones civils professionnels indique avoir émis 6.627.600 actions nouvelles à un prix unitaire de 0,30 euro.



La société voulait à l'origine recueillir 2,7 millions d'euros.



A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci se trouvera ramenée à 0,75% à la suite de l'opération.



Pour mémoire, la levée de fonds s'inscrivait dans le cadre du plan de financement de 4,7 millions d'euros dévoilé en janvier dernier, dont 2,7 millions d'euros sous forme d'augmentation de capital et deux millions d'obligations convertibles en Ornanes.



Ces fonds sont censés rassurer les grands donneurs d'ordres sur la trésorerie du groupe, en lui offrant entre six et mois de visibilité, de quoi lui permettre de démontrer sa capacité à accélérer la croissance de ses ventes s'approcher d'un résultat opérationnel (Ebitda) positif en 2025.



Suite au succès limité de l'augmentation de capital, l'action Drone Volt perdait plus de 7% à la Bourse de Paris mercredi en fin de matinée.





