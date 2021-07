DRONE VOLT : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel (URD)

Villepinte, le 8 juillet 2021

Mise à disposition de l'URD 2020

DRONE VOLT annonce que le Document d'Enregistrement Universel (URD) incorporant les comptes annuels et consolidés de la société clos au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 a été approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro R.21-038.

L'URD est mis à la disposition du public et est consultable sur le site internet de la société www.dronevolt.com / Investisseurs ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais au siège social de la société DRONE VOLT.

Précision sur les modalités de paiement de la cession de 50% d'AERIALTRONICS à AQUILINE DRONES

En juin 2021, DRONE VOLT a réalisé la cession de 50% de sa filiale néerlandaise AERIALTRONICS à son partenaire américain AQUILINE DRONES. Le paiement d'un montant de 7,5 M€ prend la forme d'un crédit vendeur d'une durée de 3 ans au taux annuel de 5% qui pourra être remboursé soit en numéraire soit en titres AQUILINE DRONES à la discrétion du vendeur. Dans ce cadre, la transaction s'est effectuée sur la base d'une valorisation d'AERIALTRONICS de 15 M€. Pour rappel, la prise de participations croisées de près de 10% du capital entre DRONE VOLT et AQUILINE DRONES intervenue en décembre 2020 a été réalisée sur une base de valorisation d'AQUILINE DRONES de 50 M$.

Point sur l'écoulement des commandes [1]

A ce jour, DRONE VOLT a signé 2 contrats auprès d'AQUILINE DRONES (contrat de licence sur 5 ans signé en octobre 2020 et contrat de distribution de drones sur l'exercice 2021 signé en avril 2021) ainsi qu'un troisième contrat auprès d'un client d'Europe centrale (contrat de livraison de drones sur 3 ans signé en février 2021). Sur la base du prix catalogue, ces trois contrats représentent un volume d'affaires total de 14 M€ sur les 5 prochaines années.

A ce jour, ces 3 contrats ont généré des revenus pour un montant total de 1 M€ sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 et sur le 1er semestre de l'exercice 2021.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Le fait générateur d'une commande correspond à la signature d'un bon de commande ou d'un contrat cadre. Le chiffre d'affaires de la commande est ensuite reconnu à la livraison du produit qui donne lieu à l'émission d'une facture. Le versement d'un acompte n'intervient pas dans l'enregistrement de la commande.

