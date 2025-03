Drone Volt maintient son objectif d'atteindre un Ebitda positif en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe s'attend ainsi à recevoir prochainement de premières commandes pour son drone Kobra et à poursuivre ses ventes aux États-Unis, le premier marché mondial du secteur.

(AOF) - La perte opérationnelle courante de Drone Volt en 2024 s’affiche à 6,7 millions d’euros contre une perte de 5 millions d’euros en 2023. Elle a été affectée par la hausse des dotations aux amortissements de près de 1 million d’euros, liée à l’activation d’une grande partie des frais de R&D. La perte nette ressort à 12,9 millions d’euros contre une perte de 6,04 millions d'euros un an avant. En revanche, la marge brute consolidée de l’exercice ressort à 4,2 millions d’euros en croissance de 15% sur un an, notamment grâce à la croissance des activités à forte marge.

