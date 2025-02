Drone Volt: le titre recherché après un accord 'majeur' information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action Drone Volt figure jeudi parmi les plus fortes progressions du marché parisien dans des volumes fournis après la signature d'un accord de distribution 'majeur' aux Etats-Unis.



A 12h20, le titre gagne plus de 5% dans des volumes représentant deux fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances. Au même instant le CAC Mid & Small avance de 0,7%.



Le constructeur de drones civils professionnels a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec un distributeur américain spécialisé dans la vente d'équipements destinés à la surveillance et à la sécurité.



La signature de cet accord de distribution, d'une durée de cinq ans, doit lui permettre de s'ouvrir les portes du plus grand marché mondial, sans investissement additionnel.



A la suite de cet accord, Drone Volt déclare qu'il devrait être en mesure de dévoiler prochainement des premières commandes significatives.



Enfin, le groupe indique mener des discussions avec d'autres distributeurs locaux avec l'objectif de déployer ses produits à grande échelle sur le marché américain.





