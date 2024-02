Drone Volt : important contrat de distribution au Moyen-Orient

(AOF) - Drone Volt annonce la signature d'un important contrat de distribution "pour partir à la conquête du marché au Moyen-Orient", selon un communiqué de l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels. Cet accord "prometteur" a été conclu avec un acteur basé au Moyen-Orient et disposant d'une solide expérience du marché local. Les partenaires se sont engagés pour une durée de 2 ans.

"Cet accord est significatif pour Drone Volt car il nous permet d'envisager une activité additionnelle sur une zone où nous étions très peu présents" déclare Marc Courcelle, directeur général du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.