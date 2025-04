Drone Volt finalise l'arrivée d'un actionnaire américain de référence à son capital

(AOF) - Drone Volt, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, confirme qu'Armistice Capital Master Fund Ltd, investisseur institutionnel américain, détient désormais plus de 20% de son capital. Sa participation peut atteindre à terme plus de 40% du capital de la société. Drone Volt avait annoncé en début de semaine une augmentation de capital d'un montant de 5 millions d'euros par l'émission d'un nombre total de 12.048.193 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché 1 bon de souscription d'action.

Drone Volt livrera, par ailleurs, le 16 avril son chiffre d'affaires du premier trimestre.

