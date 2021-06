DRONE VOLT : DRONE VOLT transporte des prélèvements sanguins en Guinée

Villepinte, le 29 juin 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir démontré la pertinence de ses solutions en Guinée, en milieu urbain, pour le transport de prélèvements sanguins.

DRONE VOLT annonce avoir procédé à une série de tests grandeur nature en Guinée dans le but de transporter des prélèvements sanguins pour raccourcir le délai d'analyse des tests diagnostiques du VIH pour les nourrissons. En partenariat avec l'ONG SOLTHIS et le ministère de la Santé, DRONE VOLT a démontré l'efficacité de ses solutions de transport par drones pour faire face à des situations d'urgence nécessitant le transport de prélèvements sanguins sur plusieurs kilomètres en quelques minutes à Conakry, la capitale du pays où les infrastructures routières et l'engorgement de la circulation requièrent de développer des approches de transport innovantes.

DRONE VOLT a reçu l'accord des autorités guinéennes et les autorisations spéciales de la Direction de l'Aviation Civile pour la réalisation de transports en conditions réelles et en automatique. Le drone HERCULES 2 a notamment pu démontrer son efficacité non seulement par la rapidité de sa mise en route, mais aussi dans sa capacité à transporter en toute sécurité et avec une grande précision des produits pouvant sauver des vies.

« Nous sommes très fiers d'avoir participé à ce projet et d'avoir su démontrer l'efficacité de notre savoir-faire » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Ce type d'application pourrait être amené à se développer partout dans le monde dès lors qu'un besoin urgent se manifeste dans des zones difficiles d'accès ou en contexte urbain pour pallier l'engorgement routier ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro - T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet - T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely - T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : m25vkcppZ2ydymtyachnmJWVb2+SxWTJZWTLlpZoZpfJcG5kyZtmnJzIZm9qnmZr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69915-aldrv_transport-poche-de-sang_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com