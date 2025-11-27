DRONE VOLT : DRONE VOLT signe une édition MILIPOL record et confirme son leadership dans les solutions drones de sécurité, défense et NRBCe

Villepinte, le 27 novembre 2025

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et fournisseur de solutions technologiques à haute valeur ajoutée, annonce le succès majeur de son édition MILIPOL Paris 2025, marquée par une affluence exceptionnelle, des démonstrations opérationnelles de premier plan, et une visibilité médiatique nationale inédite.

Ces résultats confirment la dynamique d'innovation du Groupe et son positionnement stratégique sur les marchés Sécurité, Défense, NRBCe et Infrastructures critiques.

DRONE VOLT a bénéficié d'une visibilité nationale majeure

Lors du salon MILIPOL, Frédéric Glorieux, Directeur de DRONE VOLT EXPERT et Vice-Président Domaine Défense à l'ADIF (Association du drone de l'industrie française), a été invité en direct sur FRANCE INFO TV.

Il a pu aborder plusieurs enjeux cruciaux :

la hausse des dépenses militaires liées à l'usage massif des drones ;

les systèmes de lutte antidrone face aux survols de zones sensibles ;

l'intelligence artificielle embarquée et ses apports déterminants ;

la dualité des plateformes DRONE VOLT, utilisables en civil comme en défense.

Il a également présenté le HERCULES 20 utilisé en Ukraine avec le V2MAG (UMAG) pour des missions de déminage et de lutte contre les UXO.

« Nos sociétés doivent rester agiles pour répondre à l'évolution rapide des besoins opérationnels et de souveraineté . » Frédéric GLORIEUX, DRONE VOLT EXPERT / ADIF.

AP4C+ sur KOBRA : une avancée NRBCe majeure

DRONE VOLT a dévoilé l'intégration opérationnelle du capteur AP4C+ de PROENGIN sur le drone KOBRA , réalisée avec succès par ARDPI AIR & SECURITY .

Cette solution, qui a suscité un vif intérêt des délégations françaises et internationales, permet :

la détection NRBCe à distance ;

; la protection totale des opérateurs ;

; l'intervention en zone contaminée sans exposition humaine ;

; l'intégration dans les doctrines Sécurité, Défense et Protection civile.

HIGH-DRA + HERCULES 20 : la décontamination aéroportée

Enfin, DRONE VOLT a proposé sa solution HIGH-DRA , capacité unique de décontamination aérienne par drone. Associée au drone HERCULES 20 , elle permet :

la décontamination de matériels, véhicules et équipements contaminés ;

; l'application de procédures NRBCe conformes aux standards SEC/DEF ;

; des interventions rapides et sûres en zones dégradées ;

en zones dégradées ; une réduction drastique des risques pour les équipes.

HIGH-DRA consolide la place de DRONE VOLT comme acteur stratégique des solutions NRBCe.

HERCULES20 + V2MAG (UMAG) : capacité avancée de déminage

Dans la continuité du partenariat récemment annoncé avec UMag Solution [1] , le HERCULES 20 équipé du V2MAG (UMAG) a été largement mis en avant pour :

la détection d'UXO ;

; l'identification de mines en terrains hostiles ;

des retours d'expérience probants en Ukraine ;

; des opérations sécurisées sans exposition des opérateurs .

Cette combinaison attire un intérêt croissant des forces armées, équipes EOD et organisations internationales.

HELIPLANE LRS PRO – Version BELUGA : la solution longue endurance présentée à MILIPOL

Parmi les plateformes phares de cette édition, DRONE VOLT exposait la Version BELUGA , un HELIPLANE VTOL (décollage et atterrissage verticaux) de nouvelle génération destiné au renseignement stratégique, à la surveillance, à la sécurité intérieure et au soutien opérationnel longue portée.

Avec son envergure de 415 cm et sa longueur de 195 cm , le BELUGA offre :

une autonomie exceptionnelle ;

; une vitesse maximale de 120 km/h ;

; une résistance accrue aux vents forts ;

un indice IP46 ;

; 10 kg d'emport utile pour capteurs ISR, relais radio ou charges spécialisées.

Grâce à son architecture VTOL , il combine la polyvalence d'un multirotor et l'efficacité d'une voilure fixe, permettant :

des opérations prolongées ;

une stabilité remarquable ;

une capacité d'emport supérieure ;

l'intégration de systèmes vidéos, relais longue portée ou charges ISR avancées.

Le BELUGA a suscité un intérêt marqué des forces armées, opérateurs d'infrastructures critiques et délégations internationales recherchant des plateformes résilientes, polyvalentes et souveraines.

DRONE VOLT confirme son leadership

Cette édition 2025 renforce le positionnement du Groupe comme acteur de souveraineté technologique ainsi que son rôle clé dans la modernisation des forces de sécurité et de défense. Il s'est une nouvelle fois distingué par son expertise (NRBCe, déminage, ISR et interventions spécialisées) et confirme sa dynamique caractérisée par l'innovation, l'agilité et la performance .

DRONE VOLT aborde les prochains mois avec une roadmap ambitieuse , portée par ses équipes, ses partenaires industriels et ses engagements technologiques.

Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT, déclare :

« Le salon MILIPOL 2025 marque un tournant pour DRONE VOLT.

L'engouement constaté autour de nos solutions (KOBRA CBRN, HERCULES 20 + V2MAG, HIGH-DRA et l'HELIPLANE BELUGA) confirme la confiance croissante des acteurs de la sécurité et de la défense. Nous affirmons notre ambition : devenir le partenaire technologique incontournable des forces engagées sur les théâtres sensibles et en environnements extrêmes . »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires annuel 2025, janvier 2026.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Voir le communiqué de presse du 19 novembre 2025 .