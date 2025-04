DRONE VOLT : DRONE VOLT se positionne comme un acteur clé de la maintenance des lignes à haute tension avec le LINEDRONE

Villepinte, le 24 avril 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, effectue des inspections de lignes à haute tension avec le LINEDRONE, un drone industriel de nouvelle génération capable d'inspecter et de diagnostiquer des lignes sous tension, jusqu'à 315 000 volts, sans interruption de service.

Cette innovation positionne Drone Volt à la pointe mondiale de la maintenance intelligente des infrastructures énergétiques, alors que des perspectives commerciales prometteuses s'ouvrent pour le LINEDRONE.

Après une phase de développement et d'investissements sur ces cinq dernières années, DRONE VOLT est parvenu à élaborer, en partenariat avec le groupe canadien Hydro-Québec, un drone aux caractéristiques uniques et très recherchées (voir la fiche technique en annexe) sur le marché. Ceci illustre parfaitement la nouvelle feuille de route de DRONE VOLT, à savoir la commercialisation de drones et solutions à la pointe de la technologie, développés en interne et à forte marge opérationnelle, avec la transformation de ses anciens centres de coûts en centres de profits.

Les vols effectués démontrent en effet la capacité de DRONE VOLT à livrer un drone capable de se poser sur une ligne haute tension en fonctionnement à plus de 300 000 volts , ce qui pourrait lui permettre de conquérir un très grand marché grâce à son exclusivité mondiale sur les drones capable d'examiner les lignes à haute tension.

Cette innovation constitue ainsi une réponse stratégique aux besoins des gestionnaires de réseau électrique en raison des caractéristiques suivantes :

Interventions sous tension, sans interruption de service ;

Réduction des risques humains et des moyens lourds (nacelles, hélicoptères) ;

Inspection précise, rapide et ciblée, même en zones difficiles d'accès ;

Intégration directe dans les plans de maintenance prédictive des grands opérateurs (TSO).

Ce drone innovant cible les grands gestionnaires de réseau d'électricité dans le monde entier. En raison de ses caractéristiques singulières, DRONE VOLT estime que le LINEDRONE dispose d'un potentiel commercial important. En effet, le marché de la maintenance sous tension est en forte croissance, du fait de l'extension des réseaux électriques ainsi que des exigences accrues de disponibilité et de fiabilité des infrastructures. L'inspection par drone pourrait également permettre aux clients finaux de réaliser des économies importantes (de l'ordre de 40% par rapport aux méthodes traditionnelles) et d'obtenir ainsi un retour sur investissement rapide.

DRONE VOLT est satisfait des derniers échanges avec des acteurs économiques de premier plan et s'attend à ce que le LINEDRONE reçoive un très bon accueil commercial dans les prochains mois.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Comme nous l'avons annoncé à plusieurs reprises, nous sommes désormais pleinement engagés afin de valoriser nos solutions les plus innovantes et les plus rentables. Le LINEDRONE incarne parfaitement notre vision : apporter des solutions concrètes, intelligentes et rentables aux grands défis de l'énergie. Il s'agit d'une technologie qui dispose d'un fort potentiel de déploiement à l'échelle mondiale . »

Annexe – Fiche technique du LINEDRONE Maxi 315 kV

Tension opérée : jusqu'à 315 000 volts (HTB – Haute Tension B).

Dimensions (avec hélices) : 1,35 m x 1,35 m.

Poids total en vol : 22 kg (avec charge utile).

Structure : aluminium aéronautique, robuste et légère.

Charge utile : 2 kg, compatible avec les sondes propriétaires : LINECORE (mesure de champ électrique et courant de fuite) LINEOHM (mesure de résistance de contact)

Immunité électromagnétique : conçu pour opérer en toute sécurité dans les environnements à très haut champ électrique.

Autonomie : jusqu'à 30 minutes.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

