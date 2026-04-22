DRONE VOLT : DRONE VOLT prévoit d'augmenter ses capacités en France et à l'international afin de répondre à la forte demande pour ses prestations de service

Villepinte, le 22 avril 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, annonce son intention d'augmenter ses capacités en France et à l'international afin de répondre à la demande croissante pour ses activités de service.

Un début d'année 2026 marqué par une forte hausse de l'activité de services

Dans la continuité d'un premier trimestre 2026 marqué par une forte croissance de ses activités à forte marge [1] (+80% par rapport au 1 er trimestre 2025 pour DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY), DRONE VOLT entend poursuivre cette tendance vertueuse en augmentant ses capacités en France et à l'international afin de répondre à une demande de plus en plus forte pour ses prestations de service.

Tous les indicateurs opérationnels témoignent en effet d'une montée en puissance rapide de ces activités, avec, en particulier :

l'intensification des missions sur les infrastructures critiques ;

la montée en charge des contrats existants ;

l'activation progressive de nouveaux marchés.

Un focus sur les infrastructures énergétiques, levier de croissance structurant

Les infrastructures énergétiques s'imposent comme le principal moteur de développement des activités services de DRONE VOLT , dans un environnement marqué par des enjeux croissants de sécurisation des réseaux, de transition énergétique et de modernisation des actifs critiques.

Les opérations liées à l'inspection et à la surveillance des réseaux électriques poursuivent leur forte progression, portées par les besoins de sécurisation, la modernisation des réseaux et les enjeux liés à la transition énergétique. Dans ce contexte, les solutions utilisant les drones permettent d'améliorer la sécurité, de réduire les coûts d'intervention et d'optimiser la collecte et l'analyse des données.

Le développement de solutions innovantes telles que LineDrone constitue un levier clé, notamment pour les interventions sur lignes sous tension et l'installation de capteurs DLR ( Dynamic Line Rating ), permettant un suivi en temps réel de ces installations critiques.

Un renforcement des capacités et un accroissement du déploiement à l'international

Dans ce contexte de croissance significative, DRONE VOLT s'apprête à renforcer ses ressources internes et externes , à la fois par des recrutements ciblés et des opérations de croissance externes. L'objectif poursuivi est ainsi d' accroître les capacités opérationnelles du Groupe et d'augmenter ses capacités d'intervention au-delà du territoire français , en s'appuyant sur des expertises locales, tout en garantissant le maintien de ses standards de qualité et de sécurité du Groupe.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Le début d'année 2026 confirme la montée en puissance des activités de service, portée par une dynamique commerciale forte. Cette trajectoire illustre la pertinence de notre positionnement sur les infrastructures critiques et la solidité de notre modèle de services. Nous abordons la suite de l'exercice avec confiance, portés par une demande forte, des contrats structurants et le développement de solutions innovantes à forte valeur ajoutée. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026, jeudi 16 juillet 2026.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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[1] Voir le communiqué de presse du 15 avril 2026 .