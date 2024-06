DRONE VOLT : DRONE VOLT présentera sa gamme de drones professionnels à Eurosatory

Villepinte, le 12 juin 2024

DRONE VOLT , expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, est fier d'annoncer sa participation au salon Eurosatory, le rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre, du 17 au 21 juin 2024 à Paris-Nord Villepinte (Hall6, stand B120).

DRONE VOLT KOBRA, imaginé pour les acteurs de la surveillance, de la sécurité et de la défense

Le DRONE VOLT KOBRA, une des dernières innovations de DRONE VOLT, combine les technologies hardware et software développées par les équipes du groupe. Il est le vecteur polyvalent par excellence embarquant des solutions logicielles. Le drone peut être contrôlé à distance et faire de l'acquisition et du traitement de données en vol.

Le DRONE VOLT KOBRA a été développé dans les bureaux d'études du groupe DRONE VOLT et est fabriqué en France. Il s'agit d'une innovation issue de solutions technologiques européennes, ce qui lui offre un avantage décisif auprès des polices, armées, administrations et forces de sécurité. Il embarque un nano-ordinateur « IA ready » permettant une grande flexibilité et une combinaison infinie de configurations, adaptées à chaque mission. Il réunit 4 atouts stratégiques : l'Intelligence, la Puissance, la Connectivité et la Modularité (IPCM).

Le DRONE VOLT KOBRA est équipé de deux caméras FPV ( first person view ) embarquées et de deux capteurs LIDAR. Sa modularité lui permet d'intégrer facilement une large gamme decharges utiles jusqu'à 5 kg (caméra, lidar, radar,etc.).

HERCULES 20, un drone de transport lourd utilisé par la Marine Nationale

DRONE VOLT présentera également son BESTSELLER l'Hercules 20 drone porteur de charge lourde, utilisé notamment par la Marine Nationale Française dans le cadre récemment de la mission AKILA sous pavillon OTAN. L'Hercules 20 a réussi il y a quelques semaines le premier transfert de matériel entre le porte-avions Charles de Gaulle et la frégate de défense aérienne (FDA). Une opération clé qui a confirmé les capacités de l'HERCULES 20 à optimiser les flux logistiques en mer.

L'HELIPLANE LRS PRO BELUGA, le drone VTOL de longue distance

Un VTOL pouvant transporter jusqu'à 10 kg de charge utile et une endurance possible maximale de 220 km avec retour vidéo jusqu'à 80 km. Un système démontable ultra transportable pouvant décoller de n'importe quel site accessible.

Décollage et atterrissage à la verticale. L'héliplane LRS pro BELUGA combine les avantages du multirotor avec ceux d'un UAV à voilure fixe. Idéal pour les missions de surveillance de jour comme de nuit.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

B on de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www. dronevolt .com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr