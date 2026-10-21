DRONE VOLT : DRONE VOLT présente son drone HELIPLANE à Madagascar lors de la visite de la ministre des Armées

Villepinte, le 21 octobre 2026

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, a présenté son drone HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC à Madagascar dans le cadre de la visite officielle de Madame Catherine Vautrin, Ministre des Armées et des Anciens combattants, consacrée au renforcement de la coopération franco-malgache en matière de Défense.

Lors de cette visite, la ministre a indiqué que, d'ici à la fin de l'année, une centaine de drones auront été mis à la disposition des Forces armées malgaches, dont les futurs télépilotes sont formés par les FAZSOI

Un drone VTOL 100 % électrique pour la surveillance et la reconnaissance

L' HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC est un drone à propulsion 100 % électrique combinant décollage et atterrissage verticaux (VTOL) et vol horizontal à voilure fixe. Cette architecture permet son déploiement sans piste tout en bénéficiant des performances d'une voilure fixe pour les missions de longue distance.

Avec une envergure de 3,40 mètres et une longueur de 1,50 mètre, il dispose d'une autonomie allant jusqu'à 2 heures de vol, lui permettant de parcourir une distance pouvant atteindre près de 300 km.

Transportable dans un véhicule léger et opérable par une seule personne, l'HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC peut être rapidement déployé sur le terrain, y compris dans des zones isolées ou difficiles d'accès.

Sa vitesse maximale peut atteindre 119 km/h et il peut évoluer avec des vents allant jusqu'à 40 km/h.

L'HELIPLANE 340 peut embarquer jusqu'à 3 kg de charge utile. Dans sa configuration DEF/SEC, il est notamment prévu pour recevoir une caméra électro-optique/infrarouge (EO/IR), adaptée aux missions de surveillance et de reconnaissance, de jour comme de nuit.

Ces caractéristiques en font une plateforme particulièrement adaptée à la surveillance de vastes territoires, des zones côtières et des approches maritimes, ainsi qu'aux opérations dans des environnements dépourvus d'infrastructures.

Des missions adaptées aux enjeux de la zone sud de l'Océan indien

Les capacités de l'HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC répondent à de nombreuses missions :

Surveillance des approches maritimes et des zones côtières ;

Reconnaissance de territoires reculés ;

Observation de zones sensibles ;

Protection des ressources ;

Lutte contre les trafics.

Plus largement, les drones peuvent également contribuer au soutien des opérations humanitaires, à l'appui aux travaux du génie et aux interventions sur des terrains contraints.

Ces capacités s'inscrivent dans l'action des FAZSOI (Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien), qui constituent le commandement interarmées des forces de souveraineté françaises basées à La Réunion et à Mayotte au sein de la zone sud de l'océan Indien, ainsi que dans le cadre de la coopération régionale menée avec leurs partenaires et voisins, dont Madagascar.

DRONE VOLT poursuit son développement dans la défense et la sécurité

La présentation de l'HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC lors de la visite de la ministre des Armées illustre concrètement l'orientation du Groupe afin de proposer des produits et services pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs de la défense et de la sécurité . Pour ce faire, DRONE VOLT développe en particulier une gamme de drones professionnels 100 % électriques couvrant notamment les missions de surveillance, reconnaissance et d'inspection et permettant aussi d'effectuer des transports de charges lourdes pouvant aller jusqu'à 100 kg.

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « Avec l'HELIPLANE 340 LRS PRO DEF/SEC, DRONE VOLT propose une plateforme de surveillance et de reconnaissance capable d'être rapidement déployée sur le terrain, y compris dans des environnements isolés ou difficiles d'accès. Sa présentation à Madagascar, à l'occasion de la visite de la ministre des Armées et des Anciens combattants, illustre la capacité de DRONE VOLT à se positionner afin de répondre à des besoins de défense et de sécurité exigeants, en France comme à l'international. »

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel, janvier 2027.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

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