DRONE VOLT : DRONE VOLT présente son drone best-seller l'HERCULES 20 au Salon du Bourget

Villepinte, le 18 juin 2025

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, est fier d'annoncer la présence de son drone HERCULES 20 au 55ème Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace – Paris Air Show du Bourget, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux dédiés aux technologies aéronautiques et de défense.

Le HERCULES 20 est exposé sur le stand de l'un des industriels français présent dans le secteur de la défense, démontrant ainsi l'intégration croissante des solutions élaborées par DRONE VOLT dans des programmes à forte valeur stratégique et bénéficiant d'une demande croissante dans le contexte géopolitique actuel.

Pour mémoire, le HERCULES 20 est conçu pour les environnements les plus exigeants et se distingue par :

sa capacité d'emport élevée (jusqu'à 15 kg) ;

(jusqu'à 15 kg) ; son architecture robuste ;

; sa modularité permettant l'intégration de systèmes complexes, de capteurs embarqués ou de charges spécifiques.

Cette vitrine technologique reflète la volonté ainsi que la capacité de DRONE VOLT de se positionner comme un acteur souverain et innovant dans les secteurs de la sécurité, de l'industrie et de la défense.

« Notre présence au Salon du Bourget par l'intermédiaire de notre drone HERCULES 20 est une reconnaissance de notre expertise et de la confiance de nos partenaires. Cette visibilité accrue sur notre savoir-faire à l'occasion de l'un des plus grands rassemblements mondiaux du secteur pourrait également nous ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. », souligne Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025, mercredi 16 juillet 2025.

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles

sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 32,7 millions d'euros en 2024, en croissance annuelle de 36%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR001400SVN0 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr