DRONE VOLT : DRONE VOLT fait le plein d'énergie au salon CIGRE

Villepinte, le 4 septembre 2024

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, annonce que sa gamme de produits et services a fait l'objet d'excellents retours à l'occasion du salon professionnel CIGRE dédié aux fournisseurs d'énergie électrique qui s'est tenu du 25 au 30 août dernier.

DRONE VOLT, désormais participant régulier de ce salon dédié aux professionnels des réseaux électriques, a pu mesurer l'engouement des visiteurs pour ses différents produits et solutions.

Le groupe a ainsi présenté le LINEDRONE, dont il détient les droits d'industrialisation et de commercialisation en exclusivité mondiale. Pour rappel, ce drone est capable de se poser sur une ligne haute tension – 315 000 volt - en fonctionnement afin d'y réaliser des mesures de performance du réseau. L'HERCULES 20, dans sa version destinée au tirage de câble, ainsi que le DRONE VOLT KOBRA, dont la polyvalence permet différents types de missions d'inspection de réseau, ont également été présentés aux professionnels.

L'activité de services - DRONE VOLT EXPERT - a rencontré un large succès, notamment auprès d'une clientèle internationale qui souhaite développer des activités d'inspection de réseaux électriques en profitant des matériels et savoir-faire de DRONE VOLT.

Le groupe entend ainsi développer des franchises locales en apportant ses solutions et son expérience en échange de licences d'exclusivité. DRONE VOLT bénéficierait ainsi d'un paiement « upfront » significatif pour l'exclusivité sur une zone géographique puis de revenus récurrents provenant d'une partie du chiffre d'affaires réalisé par le licencié. Développer ce type de relations commerciales permettrait ainsi de contribuer à l'amélioration de la visibilité et la rentabilité dès 2025, en enregistrant des revenus récurrents ne nécessitant aucun investissement et peu de coûts d'exploitation.

En quelques jours, DRONE VOLT a recueilli près d'une centaine de demandes caractérisées.

« La densité et la qualité des contacts que nous avons noués nous conforte une nouvelle fois sur la pertinence de nos solutions » se réjouit Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Nous restons donc résolument optimistes et anticipons de nouvelles prises de commandes très prochainement. »

Prochain communiqué : Résultats du 1 er semestre 2024, mercredi 18 septembre 2024.

