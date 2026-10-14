DRONE VOLT : DRONE VOLT enregistre une forte progression de sa marge brute au 3ème trimestre 2026 et aborde une nouvelle phase de croissance

Villepinte, le 14 octobre 2026

Chiffre d'affaires des activités à forte marge (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) en progression de 30% ;

Marge brute consolidée en hausse de 52% à 1,1 M€, soit un taux de marge brute de 61% (+22 points en un an) ;

Structure financière renforcée et confiance dans les perspectives de fin d'exercice et des années à venir grâce aux multiples initiatives stratégiques dont le partenariat stratégique avec Sol.One, assorti d'un engagement ferme de commandes d'au moins 50 M€ sur cinq ans.

DRONE VOLT, constructeur français de drones professionnels et acteur technologique de référence en robotique aérienne, présente son chiffre d'affaires et sa marge brute non audités du 3 ème trimestre 2026.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS T3 2025 T3 2026 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 040 1 356 +30% dont Distribution 875 500 -43% TOTAL 1 915 1 856 -3% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 636 1 056 +66% dont Distribution 106 75 -29% TOTAL 742 1 131 +52% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 61% 78% +17 points dont Distribution 12% 15% +3 points TOTAL 39% 61% +22 points

Marc COURCELLE, Directeur général de DRONE VOLT, déclare : « La performance du 3 ème trimestre confirme la pertinence de notre stratégie de focalisation sur les activités à forte valeur ajoutée. La progression de 52% de notre marge brute et l'amélioration de 22 points de notre taux de marge sont les indicateurs les plus pertinents de la valeur ajoutée apportée par nos activités de conception, de formation et de services.

Parallèlement, nous avons franchi plusieurs étapes structurantes, parmi lesquelles la création du DRONE VOLT POWER LINE CENTER, notre qualification sur le marché canadien de la défense et, surtout, la finalisation de notre partenariat stratégique avec Sol.One. L'engagement ferme de commandes d'au moins 50 millions d'euros sur cinq ans nous apporte une visibilité commerciale inédite et ouvre une nouvelle phase de développement pour DRONE VOLT à compter de 2027.

Grâce à une structure financière solide, à un savoir-faire technologique reconnu et à un portefeuille croissant d'opportunités commerciales, nous abordons les années à venir avec confiance. »

Une performance trimestrielle portée par les activités à forte marge

Au 3 ème trimestre 2026, le chiffre d'affaires de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY est en croissance de +30% et atteint 1,4 million d'euros. Ces activités représentent désormais 73% des facturations totales contre 54 % un an plus tôt. Cette évolution confirme le succès du focus stratégique engagé par DRONE VOLT sur les services, la formation, la recherche et développement, ainsi que sur les drones et solutions conçus en interne.

Le chiffre d'affaires consolidé trimestriel ressort à 1,9 million d'euros (-3%), compte tenu des faibles volumes réalisés sur les activités complémentaires de Distribution.

Une forte progression de la marge brute et nouvelle amélioration du taux de marge

Cette stratégie a un impact visible spectaculaire sur la marge brute du 3 ème trimestre 2026, qui atteint 1,1 million d'euros, en croissance de +52% par rapport au 3 ème trimestre 2025. Le taux de marge brute du Groupe ressort ainsi à 61%, en progression de +22 points par rapport au 3 ème trimestre 2025.

Une croissance solide et une amélioration des marges sur les neuf premiers mois de l'exercice

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 9m 2025 9m 2026 Variation Chiffre d'affaires 6 103 6 690 +10 % Marge brute 2 512 3 553 +41 % Taux de marge brute 41 % 53 % +12 points

Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires de DRONE VOLT atteint 6,7 millions d'euros, en hausse de +10% par rapport aux neuf premiers mois de 2025.

La marge brute progresse plus rapidement encore et s'élève à 3,6 millions d'euros, soit une croissance de +41%. Le taux de marge brute atteint ainsi 53% du chiffre d'affaires, contre 41% un an plus tôt, soit une amélioration de 12 points.

Un trimestre marqué par plusieurs avancées stratégiques

Au cours du 3 ème trimestre 2026, DRONE VOLT a franchi plusieurs étapes structurantes pour son développement avec toujours le même focus sur les offres à valeur ajoutée et l'innovation comme moteur du développement commercial. Les principaux leviers mis en œuvre concernent :

L'accélération dans les services, la formation et le « Drone as a Service » ;

» ; Le partenariat industriel et commercial autour des actifs d'Azur Drones qui fait de DRONE VOLT le distributeur exclusif d'un système autonome de surveillance « Drone in a box » sur les marchés civils internationaux, hors Europe ;

» sur les marchés civils internationaux, hors Europe ; La création du DRONE VOLT POWER LINE CENTER sur le site de l'UTAC à Mortefontaine pour soutenir l'offre « Drone as a Service Powerline » et renforcer le positionnement du Groupe sur les opérations à forte valeur ajoutée destinées aux gestionnaires de réseaux électriques ;

» et renforcer le positionnement du Groupe sur les opérations à forte valeur ajoutée destinées aux gestionnaires de réseaux électriques ; L'accès renforcé au marché canadien de la défense et de la sécurité grâce à la qualification comme fournisseur dans le cadre de l'Initiative liée aux drones de la Défense lancée par le gouvernement canadien pour les systèmes sans équipage et les dispositifs de lutte anti-drones, les services d'intégration et d'ingénierie, ainsi que l'innovation et l'expérimentation ;

Le partenariat majeur avec Sol.One autour du développement du système de drones Saboteur UAV assorti d'un engagement ferme d'achat de systèmes de propulsion et de composants auprès de DRONE VOLT pour un montant minimum de 50 millions d'euros sur les 5 prochaines années.

Une structure financière renforcée et des perspectives solides

Afin de soutenir sa dynamique de croissance, DRONE VOLT a réalisé une augmentation de capital de 2,35 millions d'euros au cours du trimestre. Cette opération, complétée par l'investissement de Sol.One finalisé à la fin du mois de septembre, contribue au renforcement de la structure financière du Groupe.

Fort de la dynamique de ses activités à forte marge, de l'amélioration continue de son taux de marge brute et des avancées commerciales et stratégiques enregistrées au cours du trimestre, DRONE VOLT aborde la fin de l'exercice 2026 avec confiance. Le Groupe entend poursuivre l'accélération de ses activités de services, de formation et de Drone as a Service au cours des prochains mois. Le partenariat conclu avec Sol.One, pour sa part, devrait contribuer à un changement d'échelle progressif à compter de 2027.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires annuel, janvier 2027.

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À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

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