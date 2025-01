DRONE VOLT : DRONE VOLT enregistre un chiffre d'affaires 2024 record et accélère dans ses activités à forte marge

Villepinte, le 15 janvier 2025

Chiffre d'affaires annuel 2024 record à 32,7 M€, en forte croissance de 36% par rapport à 2023 (24,0 M€) ;

Marge brute à 4,0 M€ (+10%) ;

Poursuite de l'accélération du développement des activités à forte marge ;

Mise en œuvre d'un plan de rationalisation des coûts afin de conforter la trajectoire vers un EBITDA positif dès 2025 ;

Annonce de deux opérations destinées à renforcer les capacités financières de la société (voir communiqué dédié daté du 15 janvier 2025) .

DRONE VOLT, constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées, présente son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2024.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 035 4 408 +117% dont Resales 21 958 28 273 +29% TOTAL 23 993 32 681 +36% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 120 2 355 +110% dont Resales 2 553 1 676 -34% TOTAL 3 673 4 031 +10% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 55% 53% -2 points dont Distribution 12% 6% -6 points TOTAL 15% 12% -3 points

« Nous sommes très fiers de franchir pour la première fois le cap des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, un palier symbolique qui témoigne de la reconnaissance par les acteurs du marché de la qualité de nos produits et services. 2024 est ainsi conforme à ce que nous avions annoncé en début d'exercice, à savoir associer croissance et récurrence de notre marge brute. Au-delà de la consolidation de notre belle dynamique commerciale, l'exercice 2025 sera celui de l'accélération du développement de nos activités à forte marge (déjà visible en 2024) et de la rationalisation de nos coûts. Ces deux grands piliers contribueront à notre objectif structurant d'atteindre un EBITDA positif dès cette année. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT.

Chiffre d'affaires record en 2024

DRONE VOLT enregistre sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires record, qui atteint 32,7 millions d'euros, en croissance de 36% par rapport à 2023 (24,0 millions d'euros).

En cohérence avec l'orientation prise par la société, la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (activités de production, de prestations de services et de formation), la plus contributrice à la marge brute, a connu une très forte dynamique et a plus que doublé son activité sur un an pour atteindre 4,4 millions d'euros, en croissance de +117%.

Dans le détail, l'exercice a été marqué par une forte demande commerciale avec près de 105 drones vendus en 2024, soit un nombre multiplié par près de deux par rapport à 2023 (53) et par plus de trois par rapport à 2022 (29). Cette progression régulière et solide illustre la capacité de DRONE VOLT à concevoir et produire des appareils capables de répondre aux attentes des acteurs du marché, notamment à travers son drone best-seller le HERCULES 20, développé par DRONE VOLT FACTORY, qui représente l'essentiel des ventes sur l'exercice.

Les activités Drone as a Service ont également connu un fort niveau d'activité, supérieur au budget initial de l'exercice. La tendance est toujours très favorable, avec des contrats récurrents et à plus forte valeur ajoutée, qui mobilisent la quasi-totalité des équipes concernées.

DRONE VOLT a entamé avec succès au cours du 4 ème trimestre la vente de prestations de R&D, avec l'annonce début octobre [1] de la signature d'un contrat significatif portant sur l'élaboration d'une version spécifique du LINEDRONE par son département R&D. Cette nouvelle orientation illustre la volonté de DRONE VOLT de transformer une partie de sa recherche et développement d'un centre de coût en un centre de profit, contributeur au chiffre d'affaires.

Enfin, l'activité Resales (distribution) affiche également un bon niveau de croissance et atteint un chiffre d'affaires de 28,3 millions d'euros (+ 29%). Elle contribue au volume total du Groupe et à la visibilité sur le marché (permettant à terme de faire migrer des clients vers les offres de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) mais consomme du BFR et n'est donc pas prioritaire.

Une dynamique vertueuse qui renforce la marge brute

La marge brute de la branche DRONE VOLT FACTORY, SERVICES &ACADEMY est également multipliée par plus de deux sur un an et atteint 2,4 millions d'euros. Cette performance valide les orientations stratégiques de la société, qui fait du développement de ses activités à forte marge une priorité.

La marge brute globale de l'exercice atteint 4 millions d'euros (3,7 millions d'euros en 2023), pour un taux de marge brute de 12% (15% en 2023). Le taux de marge brute devrait sensiblement progresser en 2025 compte tenu de la décélération stratégique de l'activité Resales.

Perspectives commerciales favorables pour 2025

DRONE VOLT se montre très confiant dans la poursuite de sa bonne dynamique commerciale en 2025. La société s'appuiera toujours sur la demande rencontrée pour son best-seller, le HERCULES 20, et comptera sur le DRONE VOLT KOBRA et sur le LINEDRONE pour assurer une nouvelle progression des ventes sur l'exercice en cours.

Les activités de services et de formation offrent également de très belles perspectives, notamment grâce aux premiers contrats relatifs à des prestations en R&D externalisée.

Un ensemble de leviers d'actions pour atteindre un EBITDA positif en 2025

Ces leviers de performance commerciale sont complétés par le plan de rationalisation de coûts annoncé le 17 décembre 2024 [2] , d'environ 400 k€ (pouvant être porté à 700 k€), qui ne devrait pas entraîner de perte de chiffre d'affaires. D'une façon générale, la Société compte recentrer ses talents vers les ressources productives, contribuant directement au potentiel de croissance, et rationaliser l'ensemble de ses charges externes.

Ces différentes actions doivent permettre à DRONE VOLT d'atteindre un EBITDA positif dès 2025.

Dans le même temps, DRONE VOLT annonce ce jour (voir le communiqué dédié) deux opérations destinées à renforcer ses capacités financières :

Une émission obligataire, d'un montant principal de 2 millions d'euros, mise en place en janvier 2025 ;

Une augmentation de capital de 2,7 millions d'euros, ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

Prochain communiqué : Résultats annuels 2024, mercredi 19 mars 2025.

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25

aviolette@aya-communication.fr

[1] Voir le communiqué du 7 octobre 2024 .

[2] Voir le communiqué du 17 décembre 2024 .