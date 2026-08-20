DRONE VOLT : DRONE VOLT dévoile les différentes versions du LineDrone et toute son expertise dans le secteur des réseaux électriques au CIGRE 2026

Villepinte, le 20 août 2026
DRONE VOLT, leader français du drone civil professionnel, présentera, du 23 au 28 août 2026 au Palais des Congrès à Paris, ses solutions dédiées à l'inspection et à la maintenance des réseaux électriques à l'occasion du CIGRE. Il exposera notamment son LineDrone, seul drone au monde capable de se poser sur des lignes électriques sous tension, jusqu'à 765 kV, pour réaliser des missions d'inspection et de maintenance.
La maintenance des réseaux électriques, une problématique mondiale
Avec près de 80 millions de kilomètres de réseaux électriques dans le monde et 300 à 400 milliards d'euros investis chaque année, leur inspection et leur maintenance représentent un enjeu majeur pour l'ensemble des gestionnaires de réseaux.
Développé par DRONE VOLT avec Hydro-Québec, le LineDrone permet de réduire les temps d'intervention et les risques opérationnels tout en améliorant la qualité des données collectées. Grâce à une technologie innovante, le LineDrone peut se poser directement sur les lignes électriques à très haute tension énergisées pour mesurer notamment la corrosion des conducteurs et l'état des manchons et établir ainsi une cartographie précise de l'état des réseaux.
Déjà utilisé par plusieurs gestionnaires de réseaux, dont Hydro-Québec et RTE, le LineDrone contribue à mieux cibler les opérations de maintenance et ouvre la voie à une maintenance prédictive des réseaux électriques.
Un drone et plusieurs versions pour des usages multiples
LineDrone – Inspecter l'état des lignes électriques
Le LineDrone se pose directement sur les conducteurs sous tension et se déplace le long de la ligne grâce à son système de roulement motorisé. Équipé de sondes dédiées, il mesure la corrosion des conducteurs et la résistance électrique des manchons de jonction, permettant d'identifier précisément les équipements nécessitant une intervention.
LineDrone DLR-SX – Déployer le capteur Sense X sur les réseaux à très haute tension
Développé en collaboration avec Ampacimon, le LineDrone DLR-SX est spécifiquement conçu pour installer le capteur Sense X directement sur les lignes sous tension, jusqu'à 765 kV. Qualifiée avec le concours des laboratoires d'EDF, cette solution permet de mesurer en temps réel plusieurs paramètres des conducteurs et d'adapter dynamiquement leur capacité de transport.
LineDrone Coating - Appliquer des revêtements avancés sur les lignes électriques
Cette version du LineDrone est conçue pour permettre l'application de revêtements photoniques avancés directement sur les lignes électriques, qui contribuent à améliorer les performances, la capacité de transport et la longévité des conducteurs, tout en limitant le recours à des opérations lourdes sur les infrastructures.
Les différentes versions du LineDrone sont actuellement disponibles sur le marché. Les équipes de DRONE VOLT EXPERT (Drone As a Services (DAAS)), composées de télépilotes hautement qualifiés, interviennent directement sur les réseaux électriques dans le cadre de contrats de prestation de services. Les gestionnaires de réseaux peuvent ainsi bénéficier de ces solutions sans avoir à acquérir les drones ni à former leurs propres équipes.
DRONE VOLT présentera deux autres drones de son catalogue, pour des applications dédiées aux gestionnaires de réseaux :
- Le HERCULES 20 en version HIGH-DRA, permettant de pulvériser des liquides de dégivrage ou de nettoyage sur les lignes électriques et autres installations énergétiques.
- Le KOBRA, drone d'inspection équipé d'un capteur LIDAR, permettant de modéliser en 3D la végétation autour des lignes et de fournir des données essentielles sur l'état des infrastructures.
Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT : « Depuis plusieurs années, nous développons une gamme de drones et de services dédiés aux gestionnaires de réseaux électriques, en nous appuyant notamment sur des partenariats technologiques de haut niveau avec Hydro-Québec et Ampacimon. Éprouvées chaque jour sur le terrain, ces solutions apportent des réponses concrètes aux principaux enjeux auxquels sont confrontés les gestionnaires de réseaux électriques. »
Prochain communiqué : résultats semestriels, mercredi 16 septembre 2026.
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À propos de DRONE VOLT
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Suisse. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.
DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…
DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :
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